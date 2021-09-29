Anadolu Isuzu’dan Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama A.Ş.’ye NPR 10 LONG Kamyon Teslimatı

Çalışmalarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam Anadolu Isuzu, yurtiçi teslimatlarını da planlanan tarihlerde gerçekleştiriyor. Anadolu Isuzu, gıda sektöründe üretim, pazarlama, satış, lojistik ve franchising alanlarında komple ürün ve hizmet üreten Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazarlama A.Ş’ye 12 adet Isuzu NPR 10 Long kamyonun teslimatını gerçekleştirdi.

Uzun ömürlü Isuzu motorları ile kullanıcılarına uzun yıllar hizmet veren Isuzu NPR 10 Long kamyon modelleri şehir içi ve yakın şehirlerarası taşımacılık yapanlara geniş kullanım alanı, dinamikliği ve esnekliği ile yılların deneyimli şoförlerinden ve müşterilerinden takdir almaktadır.

NPR 10 Long sağlam yapısıyla yüke, 190 PS güç ve 510 Nm tork sağlayan motoru ile de yollara meydan okuyor. Isuzu NPR 10 Long, düşük bakım ve işletim maliyeti, dayanıklı, yüksek performanslı, çevreci motoru ve farklı kullanım alanlarına kolayca uyarlanabilen esnek üstyapı opsiyonları ile birçok sektör tarafından öncelikli olarak tercih ediliyor.

4.9 metrelik uzun faydalı şasisi, 9800 kg lık azami yüklü ağırlığı ile kullanıcısına esneklik sağlayan Isuzu NPR 10 Long, yüksek taşıma kapasitesi ve üstün manevra kabiliyeti ile beğeni topluyor. NPR 10 Long, yokuş kalkış destek, şerit takip ve gelişmiş acil frenleme sistemi gibi özellikleriyle de kullanıcısına yollarda ekstra güvenlik sağlıyor.

NPR 10 LONG, tam havalı fren sistemi, düşük işletme giderleri avantajı ile kamu ve özel sektörün en çok tercih edilen özelliklerine sahip. Daha az bakım ihtiyacı ve daha düşük yakıt tüketimine karşılık daha fazla taşıma kapasitesi ve daha hacimli yük alanı ile müşterisine sürekli kazandırıyor.