Anadolu Isuzu’dan Gürcistan’a rekor midibüs ve otobüs ihracatı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurtdışı pazarlardaki başarılarını perçinlemeye devam ediyor. 2021 yılında midibüs ve otobüs ihracatında büyük bir başarı elde eden Anadolu Isuzu, geçen yıl sadece Gürcistan’a midibüs ve otobüs segmentlerde toplam 224 aracın ihracatını gerçekleştirdi. Gürcistan’da faaliyet gösteren iki farklı operatör tarafından satın alınan araçlar okul, personel ve turizm taşımacılığında hizmet veriyor. Anadolu Isuzu’nun halen Gürcistan’ın beş şehrinde hizmet veren araç sayısı toplamda 500’e ulaştı.

Isuzu Citiport ve Novociti Life: Ulaşımda modern akılcı çözüm

Anadolu Isuzu’nun Gebze tesislerinde ürettiği Isuzu Novociti serisi üstün motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ve düşük yakıt tüketimi sağlarken modern kentlerinin en güncel ve titiz normlarını başarıyla karşılıyor. Ulaşımda büyük ve orta büyüklükteki otobüsler yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirlerin ihtiyaçlarına da yanıt veren Novociti serisi, alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını destekliyor.

Isuzu Citiport ise, güçlü ve çevreci motoru, alçak taban platformu, geniş ve ferah iç düzeni, şasi yana yatma sistemi ve aracın erişilebilirliğini artıran ve tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk sağlayan tekerlekli sandalye rampası ile modern bir toplu ulaşım çözümü olarak tercih ediliyor. Citiport, toplu taşıma alanında faaliyet gösteren müşterilerine düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.