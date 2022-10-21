Anadolu Isuzu’dan Fas’a 12 Turkuaz midibüs teslimatı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da başarılarını ve tam zamanında araç teslimatlarını sürdürüyor. Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip tesislerinde ‘Terzi Usulü İmalat’ modeli ve yüzde 70’lere varan yerlilik oranı ile ürettiği çevreci, yenilikçi, konforlu ve modern midibüs ve otobüsler dünya kentlerinde başarıyla hizmet veriyor. Türkiye’nin midibüs ihracat şampiyonluğu unvanını başarıyla sürdüren Anadolu Isuzu son olarak Kuzey Afrika bölgesinin en önemli pazarlarından Fas’a 12 adet Turkuaz midibüsün teslimatını gerçekleştirdi. Planlanan zamanlama dahilinde, teslim edilen araçlar Fas’ın Kazablanka kentinde servis taşımacılığı alanında hizmet verecek.

Isuzu Turkuaz, servis taşımacılığında ideal çözüm

Anadolu Isuzu’nun özellikle servis taşımacılığı alanında Türkiye’de olduğu gibi yurtdışı pazarlarda da öne çıkan modelleri arasında yer alan Isuzu Turkuaz modeli, yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, ferah iç hacmi ve geniş bagaj olanakları ile beğeni topluyor. Isuzu Turkuaz, 7,7 metre uzunluğu, 190 PS gücündeki yüksek performanslı ve dayanıklı motoru, otomatik Isuzu şanzımanı ile servis, turizm ve okul taşımacılığı için ideal çözüm niteliğinde. Yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, ferah iç hacmi ve geniş bagaj olanakları ile rekabette öne çıkan Isuzu Turkuaz, çift cam izolasyonu ve ön ısıtıcı ekipmanıyla soğuk iklimlerde kullanım için de uygun. Otomatik yangın söndürme sistemleri ile tamamen güvenli bir ulaşım aracı olan Isuzu Turkuaz, üç nokta emniyet kemerine sahip 33 öğrenci koltuğu ve hostes koltuğu ile güvenli, yüksek taşıma kapasitesi sunuyor.