Anadolu Isuzu Yöneticilerinden Bursa Ağır Vasıta’ya Ziyaret

Satış ve satış sonrası maksimum müşteri memnuniyetini en önemli misyonu edinerek, Isuzu markasının satış, servis ve yedek parça hizmetini veren Bursa Ağır Vasıta, müşterileri için en yüksek kalitedeki ürünü, en kısa zamanda, en uygun satış fiyatı ile tüketiciye ulaştırmayı amaçlıyor.

Anadolu Isuzu ve Bursa Ağır Vasıta işbirliği hakkında konuşan Anadolu Isuzu Yurt içi satış Direktörü Yusuf Teoman “9 yıldır kesintisiz olarak Isuzu markasının satış ve satış sonrası hizmetler bayiliğini yapan Bursa Ağır Vasıta ile başarılı bir işbirliği içerisindeyiz. Bursa ve Balıkesir bölgesi, Isuzu markasının oldukça sevildiği bölgeler. Bursa Ağır Vasıta da bu sevginin bilincinde olarak yıllardır hem satış, hem de satış sonrası hizmetler kısmında Isuzu markasını oldukça başarılı bir şekilde temsil etmiş, Isuzu’nun otobüs, kamyon, kamyonet ve pick-up pazar payını çok hızlı yükselterek bölgesinde lider konuma gelmiştir. Bursa Ağır Vasıta ile önümüzdeki zaman diliminde de daha güçlenerek devam edeceğimize olan inancımız tam. Kendilerine işbirlikleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Isuzu markasının satış ve satış sonrası hizmetlerinde Anadolu Isuzu ile birlikte müşterilerin gereksinimleri ve memnuniyetine odaklandıklarının altını çizen Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur, “Isuzu, taşımacılık ve pick-up sektörünün tüm beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilen oldukça başarılı bir marka. Ürün bazında hedef kitlesine sağlamlık, uzun motor ömrü, yüksek yakıt ekonomisi ve 2. el değeri olan pick-up, kamyon, kamyonet ve otobüs modelleri ile geniş bir yelpaze sunmakta. Isuzu markasının Türkiye temsilcisi olan, kuruluşundan bu yana üretim, satış ve satış sonrasında kalite bilincine önem veren Anadolu Isuzu ile yıllara dayanan sağlam bir işbirliğimiz bulunmaktadır. Bursa Ağır Vasıta olarak, maksimum müşteri-çalışan memnuniyeti ve müşterilerimiz için toplam fayda mottomuzu temel alarak Anadolu Isuzu ile birlikte bölgemiz ve ülkemiz için değer yaratmaya devam edeceğiz. Kendilerine tüm desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.