Anadolu Isuzu Matador Yoldaş’a 15 adet NPR model kamyon teslimatı gerçekleştirdi

Anadolu Isuzu, Hatay’da ulusal birçok markanın bayiliğini yürüten Matador Yoldaş firmasına, 14 adet NPR 10 LONG ve 1 adet NPR LONG olmak üzere toplam 15 adet Isuzu kamyon teslimatını gerçekleştirdi. Matador Yoldaş, dayanıklı şasi yapısı, ekonomik işletme maliyeti ve model çeşitliliği ile birçok sektöre hitap eden N serisi kamyonlarını içecek dağıtımında kullanacak. Hatay’da gerçekleşen teslimat törenine, Matador Yoldaş Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Yoldaş, Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Yoldaş, Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman, Anadolu Isuzu Satış Müdürü Atakan Gürler, Öztopraklar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedi Öztoprak, Öztopraklar Satış Müdürü Kemal Sürmeli ve Matador Yoldaş çalışanları katıldı.

Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını hızlı ve ekonomik şekilde karşıladıklarını belirterek, satış sonrası hizmet ile desteklerinin sürekli olarak devam ettiğini söyledi. Hatay Isuzu Yetkili Satış Bayisi Öztopraklar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Vedi Öztoprak ise uzun yıllardır müşterisi olan Matador Yoldaş’ın yeni araçlarında yine kendilerini tercih ettiği için mutlu olduklarını belirtti. Öztopraklar Otomotiv’den aldıkları son araçlarla 150 adete ulaşan Isuzu araç parkıyla büyümeye devam edeceklerini dile getiren Matador Yoldaş Yönetim Kurulu Başkanı Gassan Yoldaş, “Isuzu araçları; dayanıklılığının yanında, ekonomik işletme maliyetleri ve satış sonrası hizmeti ile her zaman ilk tercihimiz olmaya devam edecek” dedi.