Anadolu Isuzu, elektrik ihtiyacının yüzde 55’ini güneş enerjisinden elde edecek

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik odaklı adımlarına bir yenisini daha ekledi. Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki modern tesislerinin çatısında kurulumu devam eden fotovoltaik güneş enerjisi santrali (GES), şirketin toplam elektrik ihtiyacının yüzde 55’ini karşılayacak.

İhale, başvuru, onay süreçleri ve çatı üstü mobilizasyon işlemleri başarıyla tamamlanan fotovoltaik güneş enerjisi santrali, panel montajlarının da tamamlanması ile birlikte 5.500 MWp kurulu kapasite ile Anadolu Isuzu’nun modern midibüs, otobüs ve kamyon üretim tesislerine ihtiyaç duyduğu yeşil enerjiyi sağlamaya başlayacak.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Anadolu Isuzu olarak sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin odak noktası olarak görüyoruz. Bu doğrultuda “yeşil dönüşüm” odaklı faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Hem üretimini yaptığımız araçların, hem de tüm üretim ve faaliyet süreçlerimizin çevreye etkilerini en aza indirmeyi ve böylece yeşil dönüşümde sektörümüze öncülük etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda çevreci, sıfır emisyonlu araç üretimine her geçen gün daha fazla ağırlık verirken, operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonları en aza indirmeye de büyük önem veriyoruz. Ağustos ayından itibaren toplam elektrik ihtiyacımızı yüzde 55 gibi yüksek bir oranda Çayırova’daki üretim tesislerimizin çatılarında kurulumuna başladığımız güneş enerji santrali ile karşılayacağız. 2022 yılının son çeyreği itibarı ile büyük oranda yeşil enerji kullanımına geçmiş olacağız. Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum çalışmalarımız ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımımız ile önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın tümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

Nisan ayında, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı çabaları destekleyen uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) imza veren Anadolu Isuzu ticari araç sektöründe 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satışlarında yüzde 100 sıfır emisyon hedefini destekleyen “Drive to Zero” inisiyatifine de üye olarak destek veriyor.