Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
114365
ALTIN
324.402
DOLAR
6.1305
STERLİN
7.9783
EURO
6.6634

Anadolu Isuzu Busworld’e dört araçla katılıyor

Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, 5-7 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Busworld Turkey 2020’ye dört aracıyla katılacak. Anadolu Isuzu; Novociti Life, Novo Lux ile ilk kez Busworld Türkiye’de sergilenecek olan Citiport 12 CNG ve Novociti Volt (Elektrikli) araçlarıyla geleceğin toplu ulaşım trendlerine ışık tutacak.

Anadolu Isuzu Busworld’e dört araçla katılıyor

Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, 5-7 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Busworld Turkey 2020’ye dört aracıyla katılacak. Anadolu Isuzu; Novociti Life, Novo Lux ile ilk kez Busworld Türkiye’de sergilenecek olan Citiport 12 CNG ve Novociti Volt (Elektrikli) araçlarıyla geleceğin toplu ulaşım trendlerine ışık tutacak.

25 Şubat 2020 Salı 16:46
1239 Okunma
Anadolu Isuzu Busworld’e dört araçla katılıyor

Otobüs endüstrisinin en eski ve en saygın fuarı olan uluslararası Busworld 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, uluslararası otobüs endüstrisi ve yan sanayiini bir araya getirecek olan Busworld Turkey 2020’de dört aracıyla 4. Hall ve B-24 numaralı standında ziyaretçileriyle buluşacak. Busworld Turkey 2020’ye, yeni nesil, çevreci ve sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan  Citiport 12 CNG, Novociti Life, Novo Lux ve elektrikli Novociti Volt araçlarıyla katılacak olan Anadolu Isuzu, Citiport 12 CNG ve Novociti Volt’un Türkiye’de ilk gösterimini fuarda gerçekleştirecek.

Citiport 12 CNG ve Novociti Volt ilk kez Busworld Türkiye’de sergilenecek

 

Anadolu Isuzu değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği ve kısa sürede Avrupalı belediyelerin gözdesi olan Novociti Life’ı Busworld’de bir kez daha sektörle buluşturacak. Emisyon kurallarının gittikçe katılaştığı dünyada, 8 metre  segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Novociti Volt da Anadolu Isuzu standında ziyaretçilerle buluşacak. Katılımcılar dizel Novociti Life ile aynı aracın elektrikli versiyonu Novociti Volt aracını yan yana karşılaştırma imkânını bulacaklar. Teknolojinin gelişimi ve gelecekteki araçlarını yakından tanıyacak olan kullanıcılar, aracın üzerindeki akıllı ulaşım sistemlerini de inceleme fırsatı bulacaklar.

İlk kez Busworld Turkey 2020’de sergilenecek olan Citiport 12 CNG, tüm dünya şehirlerinde düşük emisyon salınımı ve çevreye duyarlı araç kullanımının teşvik edilmesi çalışmaları doğrultusunda geliştirildi. CNG (Compressed Natural Gas – Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip alt yapısıyla düşük tüketim ve çevre dostu olan Citiport 12 CNG, sıkıştırılmış gaz yakıt sistemiyle hem düşük işletim maliyetlerine sahip, hem de sıradan bir toplu ulaşım aracına göre çevreye verilen zararı azaltıyor. Anadolu Isuzu’nun ilk kez fuarda sergileyeceği bir başka model olan Novo Lux ise iç tasarımı ve standart olarak sunduğu donanımlar ile daha yüksek konfor sunuyor.  

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SEAT’tan robotik lojistik
SEAT’tan robotik lojistik
Tırsan’dan Akar Lojistik’e 50 adetlik treyler teslimatı
Tırsan’dan Akar Lojistik’e 50 adetlik treyler teslimatı
İlk IVECO S-WAY çekiciler törenle teslim edildi
İlk IVECO S-WAY çekiciler törenle teslim edildi

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim