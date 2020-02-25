Anadolu Isuzu Busworld’e dört araçla katılıyor

Otobüs endüstrisinin en eski ve en saygın fuarı olan uluslararası Busworld 5 Mart 2020 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Türkiye’nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, uluslararası otobüs endüstrisi ve yan sanayiini bir araya getirecek olan Busworld Turkey 2020’de dört aracıyla 4. Hall ve B-24 numaralı standında ziyaretçileriyle buluşacak. Busworld Turkey 2020’ye, yeni nesil, çevreci ve sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan Citiport 12 CNG, Novociti Life, Novo Lux ve elektrikli Novociti Volt araçlarıyla katılacak olan Anadolu Isuzu, Citiport 12 CNG ve Novociti Volt’un Türkiye’de ilk gösterimini fuarda gerçekleştirecek.

Citiport 12 CNG ve Novociti Volt ilk kez Busworld Türkiye’de sergilenecek

Anadolu Isuzu değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği ve kısa sürede Avrupalı belediyelerin gözdesi olan Novociti Life’ı Busworld’de bir kez daha sektörle buluşturacak. Emisyon kurallarının gittikçe katılaştığı dünyada, 8 metre segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Novociti Volt da Anadolu Isuzu standında ziyaretçilerle buluşacak. Katılımcılar dizel Novociti Life ile aynı aracın elektrikli versiyonu Novociti Volt aracını yan yana karşılaştırma imkânını bulacaklar. Teknolojinin gelişimi ve gelecekteki araçlarını yakından tanıyacak olan kullanıcılar, aracın üzerindeki akıllı ulaşım sistemlerini de inceleme fırsatı bulacaklar.

İlk kez Busworld Turkey 2020’de sergilenecek olan Citiport 12 CNG, tüm dünya şehirlerinde düşük emisyon salınımı ve çevreye duyarlı araç kullanımının teşvik edilmesi çalışmaları doğrultusunda geliştirildi. CNG (Compressed Natural Gas – Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip alt yapısıyla düşük tüketim ve çevre dostu olan Citiport 12 CNG, sıkıştırılmış gaz yakıt sistemiyle hem düşük işletim maliyetlerine sahip, hem de sıradan bir toplu ulaşım aracına göre çevreye verilen zararı azaltıyor. Anadolu Isuzu’nun ilk kez fuarda sergileyeceği bir başka model olan Novo Lux ise iç tasarımı ve standart olarak sunduğu donanımlar ile daha yüksek konfor sunuyor.