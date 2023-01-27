Anadolu Isuzu Avrupa lojistik merkezini Stuttgart’ta açtı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, dünyada büyüme hedefi doğrultusunda hem yeni pazarlara açılma hem de mevcut pazarlardaki varlığını güçlendirme odaklı stratejik yatırımlarını sürdürüyor. Son dönemde elde ettiği ihracat başarıları ile şirket tarihindeki en yüksek rakamlara ulaşan Anadolu Isuzu, satış ve servis ağını güçlendirme hedefi doğrultusunda Almanya’nın Stuttgart kentinde bir lojistik merkezi açtı. Anadolu Isuzu’nun satış sonrası hizmetler alanında fark yaratacak olan merkez, yüksek kaliteli ve müşteri odaklı satış sonrası servisin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Her gün yedek parça sevkiyatı yapabilme kapasitesine sahip olan lojistik merkezi, Anadolu Isuzu’nun Avrupa’daki distribütörlerinin yedek parça bekleme ve transfer sürelerini en aza indirerek iş süreçlerini önemli ölçüde hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor. Anadolu Isuzu, Avrupa Lojistik Merkezi sayesinde özellikle satış sonrası hizmetlerde, büyük bir önem taşıyan yedek parça sevkiyat sürelerini bir güne kadar indirecek.

Otomotiv sektöründe tedarik zinciri ile ilgili süreçlerin en önemli halkalarından birini lojistiğin oluşturduğunu söyleyen Anadolu Isuzu Operasyonel Fonksiyonlardan Sorumlu Grup Direktörü Hakan Özenç, şunları söyledi:

“Anadolu Isuzu olarak müşteri memnuniyetinde daima mükemmelliği ve sürdürülebilirliği hedefliyoruz. Bu doğrultuda yurt içinde olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da müşterilerimizin istek ve ihtiyaçlarına en uygun çözümleri geliştiriyoruz. Almanya’nın Stuttgart şehrinde açtığımız lojistik merkezimiz, Avrupa ihracat pazarlarımıza yönelik sevkiyatlarımızın en doğru ve verimli biçimde planlanmasında, ilgili tüm iş süreçlerinin etkin yönetilmesinde kritik rol üstlenecek. Bu merkez zorlu bir lojistik operasyon olan otomotiv yedek parçalarının servis ve bakım istasyonlarına sevkiyatlarını büyük ölçüde hızlandıracak. Avrupa lojistik merkezimiz, büyüme hedeflerimiz doğrultusunda lojistik hizmetlerimizin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi, yüksek müşteri memnuniyetine ulaşılması adına önemli bir adımı temsil ediyor.”