Altınbaş Üniversitesine, WİLAT’tan “Lojistik” Marka Dersi

Kadın ve lojistik konularını Türkiye’de aynı çatı altında toplayan ilk kuruluş olan WİLAT Türkiye ile yapılan protokol töreni, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özsoy ve WİLAT Yönetim Kurulu üyesi ve Kurumsal iletişim Başkanı Özlem Dalga’nın katılımıyla düzenlendi. Törende lojistik sektöründe yetişmiş eleman ve kadın istihdamının da artırılmasının önemine değinildi.

Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, üniversitemizin uygulamalı derslere ve sektör iş birliklerine büyük önem verdiklerini dile getirdi. WİLAT Türkiye ile gerçekleştirilen marka ders anlaşmasını ise sektör dinamiklerini canlı öğrenmeleri açısından öğrencilerine büyük bir avantaj sağlayacağını belirtti.

Ders içeriği hakkında bilgi veren İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özsoy, WİLAT Türkiye eğitmenleri tarafından verilecek dersin, Proje Lojistiği, Lojistik ve Taşımacılık Hukuku, Kurumsal iletişim ve medya, Roro Taşımacılığı, Girişimcilikte Kadın Ruhu, Yeşil ve Sürdürülebilirlik gibi başlıkları olacağını ifade etti. Dersin yaklaşık 10 hafta sürmesi, teorik ve uygulamalı programların birlikte yürütülmesi planlanıyor. Prof. Dr. Zeynep Özsoy, dersin İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünde açılacağını ve seçmeli olacağı için İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümlerine de açık olacağı belirtildi.

WİLAT Yönetim Kurulu üyesi ve Kurumsal iletişim Başkanı Özlem Dalga / Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan

WİLAT Türkiye Yönetim Kurulu üyesi ve Kurumsal iletişim Başkanı Özlem Dalga ise Covid-19 sonrası değişen dünya ticaretinde lojistiğin, ticareti belirleyici faktör haline geldiğine değindi. Sektörde, böylesine büyük bir değişim ve dönüşümün olmasının üniversite iş birliklerini çok daha önemli kıldığını söyledi. Halen erkek egemen algısı olan sektörde, kadın işgücünün sadece yüzde 9,1 olduğu bilgisini de veren Özlem Dalga, kadın iş gücünden ve katkılarından yeterince faydalanılamadığını vurguladı. Bu iş birliği ile kadın işgücünü daha yukarılara taşımayı da hedeflediklerini dile getirdi.

Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özsoy

WİLAT Türkiye Kurucu Başkanı Berna Akyıldız, Altınbaş Üniversitesi ile başlatılan bu güzel iş birliğinin gençlere sektörün en etkin kadın temsilcilerinden aktarılacak sektörel bilginin yanı sıra global bir vizyon kazandıracağını belirtti. WİLAT olarak bu iş birliğini, Dış Ticaret, Denizcilik ve Lojistik bölümlerini kuvvetlendirmek isteyen diğer üniversitelere de yaymayı hedefliyoruz dedi.