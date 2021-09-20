Almanya’da otobanlar, Allison tam otomatik şanzımanlı araçlarla temizleniyor

Bir önceki yol süpürme aracının aniden bozulması nedeniyle Autobahnmeisterei Mendig (otoyol bakım departmanı), yoğun A61 otobanındaki ihtiyacı acilen karşılayacak bir araç temin etmek zorunda kaldı. Almanya'nın Eifel bölgesindeki dünyaca ünlü motor yarışları pisti Nürburgring'e gelen ziyaretçilerin çoğu tarafından bilinen bu yolun temizliği için hızlı bir şekilde güvenli, kullanımı kolay, düşük bakım maliyetli ve yüksek fiyat-performans oranı sunan Allison tam otomatik şanzıman donanımlı bir araç belirlendi.

Allison tam otomatik şanzımanlar, üstün araç kontrolü ve manevra kabiliyeti sunar. Geleneksel kuru debriyaj yerine, kalkış ve hızlanma sırasında motor torkunu düzgün bir şekilde artırmak için bir tork konvertörü kullanılır.

Böylece, Euro 6 emisyon standardına sahip DAF 340 FA 4x2 şasili, 10.8 litre MX-11 motorlu, 251 kW (341 bg), Bucher V80 üstyapıya sahip (eski Johnston V 802) ve Allison 3200 Serisi™ tam otomatik şanzıman donanımlı, tek motorlu büyük bir süpürme aracı tercih edildi. DAF 340 FA’nın toplam brüt araç ağırlığı ise 18 ton.

The Mendig Autobahnmeisterei, Euro 6 emisyon standardına sahip DAF 340 FA 4x2 şasili, 10.8 litre MX-11 motorlu, 251 kW (341 bg), Bucher V80 üstyapıya sahip (eski Johnston V 802) ve Allison 3200 Serisi™ tam otomatik şanzıman donanımlı, tek motorlu büyük bir süpürme aracı tercih etti.

Allison şanzıman ile hidrostatik şanzıman bir araya getirilerek, süpürme aracının taşıma ve çalışma modları mükemmel şekilde uyumlu hale getirildi. Allison şanzıman, yol süpürme aracının taşıma modunda 90 km/sa’ya kadar olan geleneksel bir sürüş hızında hareket etmesini sağlıyor. Bu modda, aktarma organlarına entegre edilmiş, süpürme modunda kademesiz hız kontrolü için entegre hidrostatik tahrikli mekanik dişli kutusu, doğrudan devreye girer ve böylece taşıma konumunda köprülenir.

Torsten Bettac; “Müşterilerimize tüm iş döngüleri boyunca yüksek değer sunan araçları sunma politikamız var. Allison şanzımanlarla olan deneyimimiz mükemmeldi. Müşteriler ve sürücüler de çok memnun. Kolay kullanımları ve azaltılmış arıza süreleri, müşterilerimiz tarafından takdir ediliyor. Bu, Allison'ı optimum toplam paket sunma konusunda bir numaralı tercih haline getiriyor" şeklinde açıkladı.

Süpürme işlemi için hidrostatik şanzıman, çalışma moduna geçer ve iki kademeli vites, 0 - 40 km/sa aralığında sürüş ve 0.1'den 16 km/sa’ya kadar sonsuz değişkenli süpürme modu hız kontrolü sağlar. Türbin, su pompaları ve fırçaların hidrolik tahriki, hidrostatik şanzımana monte edilen hidrolik pompalarla gerçekleştiriliyor.

Süpürme işlemi için hidrostatik şanzıman, çalışma moduna geçer ve iki kademeli vites, 0 - 40 km/sa aralığında sürüş ve 0.1'den 16 km/sa’ya kadar sonsuz değişkenli süpürme modu hız kontrolü sağlar. Türbin, su pompaları ve fırçaların hidrolik tahriki, hidrostatik şanzımana monte edilen hidrolik pompalarla gerçekleştiriliyor.

DAF yol süpürme aracı, otoyollardaki trafik şeritlerinin, emniyet şeritlerinin, refüjlerin ve servis alanlarının temizliği için kullanılıyor. Yağ kalıntılarının ve kazalardan arta kalan parçaların temizlenmesi de işin bir parçasını oluşturuyor. Günün 24 saati ve haftanın yedi günü polis merkezinden çağrı gelebiliyor ve aracın anında hazır olması gerekiyor. Operatör Christian Gaßmann, kazalara gıda, hayvanlar veya kimyasal yapışkanlar gibi tehlikeli durumların karışmasına bakılmaksızın önemli görevler üstleniyor. Kısa süre önce, yoldan 20 ton muz ve kavun temizlendi. Allison şanzımanların kolay kullanımı ve mükemmel manevra kabiliyeti, bu tür zorlu görevlerde çok faydalı oluyor. 17 yıldır süpürme araçlarını kullanan Gaßmann, ayrıca DAF yol süpürme aracının olağanüstü emiş performansına dikkat çekerek; “Bu araç, şu ana kadar gördüğüm en yüksek emiş gücüne sahip,” diyor.

Thome-Bormann'dan Torsten Bettac, açıklamasında; “Aracın hızı, emiş gücünden bağımsız olarak kesintisiz olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede iş, istendiğinde otoyol koşullarına göre uyarlanabiliyor. Örneğin yağ kalıntılarını temizlerken araç, yürüme hızında hareket ediyor. Yağ, kimyasallar yerine sadece su kullanılarak, 100 bar, 30 litre yüksek basınçlı temizleme sistemi ile temizleniyor” diye belirtiyor.

Araç konfigürasyonu, aynı zamanda yakıt tüketimi ve emisyonlar açısından da avantajlar sunuyor. Allison Transmission Pazar Geliştirme Uzmanı Stephan Marker, açıklamasında; “Allison 3200 tam otomatik şanzıman, özel bir yakıt tasarruf teknolojisine sahip. Sistem, iş döngüsü ve yol koşullarına bağlı olarak otomatik olarak ideal vites değiştirme stratejisini seçiyor. Üstelik, Allison 3200 Serisi™ tam otomatik ve hidrostatik şanzıman arasındaki verimli uyum sayesinde, ek bir dahili yanmalı motora gerek olmuyor. Sonuç olarak, araç ağırlığının azalması sayesinde, emisyon seviyeleri azalıyor ve süpürme kapasitesi artıyor” dedi.