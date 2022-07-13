Alkan; “Periyodik bakım, düşük yakıt tüketimi için elzemdir”

1998 yılından bu yana 147 personel ile 3 ilde hizmet veren, Renault Trucks ve Tırsan markalarını bünyesinde bulunduran Koçaslanlar Otomotiv, toplam 32.000 m2 alan içinde satış ve satış sonrası tüm hizmetleri vermektedir. İstanbul/Orhanlı, İstanbul/Hadımköy, Kocaeli ve Bursa’daki bayilik noktaları ile satış, satış sonrası, yedek parça, ikinci el, finasman ve 7/24 servis ağı seçenekleriyle müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet portföyü sunmaktadır.

Kamyonların ortalama yakıt tüketiminin kamyonun modeline, yük şartlarına ve sürücünün kullanım tarzına göre oldukça değişken olabileceğinin altını çizen Alkan, “Kamyonlar, günümüz yük taşımacılığında neredeyse tüm sektörler için en çok tercih edilen taşıtlar arasında yer alıyor. Her ne kadar lojistiğin vazgeçilmezi olan kamyonlar pek çok avantaj sunuyor olsalar da, yüksek motor güçleri ve taşıma kapasiteleri nedeniyle standart araçlara göre oldukça yüksek yakıt tüketiyorlar. Özellikle kamyonların çok uzun saatler ve kilometreler boyunca kullanılıyor olmasından ötürü, araçlarımızın bakımı, çalışma sağlığı, aracın taşıdığı yük miktarı, kamyonun motor kapasitesi veya aracın kullanım şekli yakıt tüketim oranlarını, dolayısıyla da yakıt giderlerini çok değişken kılmakta.” dedi. Araçların periyodik bakımlarının yakıt tüketimine olan etkilerinden bahseden Alkan, “Aracın teknik aksamlarının problemsiz olarak çalışması, maksimum yakıt verimliliği açısından elzemdir. Araca belli zaman veya kilometre aralıklarında yapılması gereken periyodik bakımların, aracın yetkili servisinde orijinal yedek parçalar kullanılarak profesyoneller tarafından yapılması hayati öneme sahiptir. Aracın motoruna uygun seçilen yağ ve yağ filtresi sayesinde yakıt tüketimi en optimal seviyede kalır. Yetkili servislerde yapılan bakımlarda aracın yazılımları da güncel hale getirilmektedir. Araçlar 41 nokta kontrolleri ile önleyici bakımlarını da tamamlamış ve daha az yakıt tüketimi ile daha fazla çalışma zamanı kazanmış olurlar. ” dedi.

Aracın kullanım şekline göre dikkat edilebilecek çeşitli püf noktalar ile kamyonların yakıt tüketiminin minimum seviyeye düşürülebileceğinin altını çizen Alkan, “ Araçların yakıt tüketimini etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi, araç hızını ayarlamaktır. Aracın hangi viteslerde kullanıldığı da önemli bir husustur. Aracın kalkış anlarında düşük vitesler kullanılması gerekse de, sürüş esnasında düşük vites tercihi aracı yormak anlamına gelir. Aynı durum aracı gereğinden fazla yüksek viteste kullanılırsa da geçerli olur, bu nedenle aracın hızına göre mümkün olan en optimum vites tercih edilmelidir. Ani fren ve ani kalkış yapmak da aracın yakıt tüketimini etkileyen en önemli faktörlerden birisidir. Araç kullanırken sürücülerin fren yapmaları gereken durumu önceden fark ederek yavaşça frene basması, aracın harcadığı yakıt miktarını da azaltacaktır.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.