ALIŞAN LOJİSTİK’TEN YENİ YILA YENİ YATIRIM

37 yıldan bu yana birçok sektörün yanı sıra, ulusal ve uluslararası arenada ağırlıklı olarak hızlı tüketim malları (FMCG) ve kimya sektörlerine hizmet sunan Alışan Lojistik, depolama alanlarına bir yenisini daha ekleyerek yeni yılın ilk yatırım haberini duyurdu. Firma, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde 8.200 m2 yanıcı kimyasal ürün ve 4.100 m2 gıda maddeleri depolama/elleçleme alanları olarak tasarladıkları toplam 12.300 m2 kapalı alana sahip yeni deposunda operasyona başladı. Toplamda 13.650 palet kapasitesine sahip yeni depoda özellikle kimyasallar ve gıda bileşenleri endüstrisinde lider global bir tedarikçi olan Azelis müşterisine kimya, gıda ve laboratuvar ürünleri için depolama hizmeti verecek.

Yeni yatırımlarıyla ilgili açıklama yapan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “İşe 1985 yılında uluslararası karayolu taşımacılığı ile başlayan bir markayız. Ancak, bizi farklı kılan, kurulduğumuz günden bu yana birçok sektörün yanı sıra ağırlıklı olarak hızlı tüketim malları (FMCG) ve özellikle kimya sektörlerine hizmet sunmaya devam etmemiz. 2022 yılı bizim yatırım yılımız oldu diyebiliriz. Öncelikle İstanbul-Tuzla, Kocaeli-Gebze, Konya, Gaziantep, İskenderun’da bulunan “Multi-user Depolama” alanlarımız ile Yalova, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Muğla, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Samsun’da bulunan “Müşteri Dedike Depolama” alanlarımıza ek olarak Eskişehir’de müşterilerimizin depolama ihtiyaçlarına yeni bir katkı sağladık. 2023 yılına ise Dilovası Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 12.300 m2 kapalı alana sahip yeni depomuzdan operasyonlarımız ile başladık. Bu yeni yatırım depomuzu da müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak biçimde tasarlamış olmaktan gurur duyuyoruz. Alışan Lojistik olarak 2023 yılında da yeni yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürecek; tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.