ALIŞAN LOJİSTİK’TEN RENAULT TRUCKS YENİ T EVO İLE BÜYÜK FİLO YATIRIMI

Tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım ve daha birçok sektördeki müşterilerine sunduğu uluslararası nakliye, depo / antrepo, dökme kuru yük, dökme likit ve enerji taşımacılığı gibi hizmetlerle dikkat çeken Alışan Lojistik, yeni yatırımları doğrultusunda lansmanı kısa süre önce yapılan Renault Trucks T480 çekiciler ile filosunu güçlendiriyor.

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, İcra Kurulu Üyesi Ayhan Özekin ve CFO’su Mehmet Emin Çelenli’nin katıldığı teslimat törenine Renault Trucks adına Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Büyük Filo Satış Müdürü Ziya Çolak, Renault Trucks Finansal Hizmetler (RTFS) Satış ve Pazarlama Direktörü Ertan Çolak ile Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve üst düzey yöneticiler ev sahipliği yaptı.

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan; “1985 yılında, yerel ve küresel pazarda inovatif, esnek ve entegre teknolojik çözümleri ile müşterilerine güç katan uluslararası lojistik hizmet servis sağlayıcısı olma vizyonu ile kurulan Alışan Lojistik, bugün 550 adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelindeki 50’yi aşkın farklı lokasyondaki 1500 çalışanı ile sektörde “kontrat lojistiği” diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulamakta; ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler geliştirmektedir. Renault ile büyüttüğümüz filomuz sayesinde de müşteri odaklı çözümlerimizdeki hızımıza hız, duyulan güvene güven, attığımız yeşil adımlara ise yenilerini katacağımızdan şüphemiz yoktur” dedi.

2021 yılını yüzde 45’i aşan büyüme ile başarıyla tamamladık

Damla Alışan, 2021 yılını değerlendirdikleri açıklamalarında; “Biliyorsunuz biz, krizlere alışık ve üstesinden gelebilme kasına sahip bir sektörüz. Son yaşanılan salgın krizi ise; yeni iş yapma biçimlerinin geliştirilmesi, temassız ve dijital uygulamaların yaygınlaştırılması gibi yeni kaslar gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu. Bu nedenle lojistik ve taşımacılık süreçlerinde, bizim gibi, daha gelişmiş dijitalleşme ve otomasyon uygulamaları geliştiren kurumlar birkaç adım öne çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Alışan’a baktığınızda ise, ağırlıklı olarak kimyasal madde ve FMCG lojistiği yaptığımız için gıda ve temizlik malzemesi sektörlerine verdiğimiz hizmetlerde öncelikle kapasite azalması yaşamadan yolumuza devam ettik. Çarkların dönmesi ve tüketicinin temel ihtiyaçlarına ulaşabilmesi için tedarik zincirinin önemli bir halkası olarak görevimizin başında yer aldık; almaya da devam ediyoruz. 2021 yılını yüzde %45’i aşan bir büyüme ile bir milyar TL seviyelerinde kapattık. Bu büyüme trendinin daha fazlasını ise 2022 yılı için hedefledik. Ülkemize ve sektörümüze olan güvenimiz doğrultusunda da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

2022 yılı hedeflerine de değinen Damla Alışan; Proje ve yatırımlarımızı belirli başlıklarda toplamış bulunuyoruz. Tüm birimlerimizle iş ortaklığı yaklaşımı içerisinde çalışan İnsan Kaynakları organizasyonumuzda devam eden çok sayıda projemiz mevcut. Operasyonel planlarımızı desteklemek üzere e-ticaret ekosistemi dahil tüm sektörlerin ihtiyaçlarına dönük depolama arz kapasitemizin arttırılması için proje ekiplerimiz sürekli çalışıyor. Depolama ve taşıma çözümlerimizin, bugün burada da gözlemlediğiniz gibi, “Green Deal”-“Yeşil Mutabakatına” tam uyumlu olmasına önem veriyoruz. Ayrıca, dijital dönüşüm ve teknolojinin etkin kullanımı konusunda Ar-Ge Merkezlerimiz sürekli yeni projeler geliştiriyor” diye belirtti.

Renault Trucks adına Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise; “Yeni TCK EVO serimiz, Türkiye’de lansmanını gerçekleştirdiğimiz 2021 Ekim ayından bu yana büyük ilgi gördü. Yeni serimizin adet olarak en hacimli ilk teslimatını ise Alışan Lojistik ile gerçekleştiriyoruz. Aslında Alışan Lojistik 2021, Mart ayında filosu için yeni araç alım kararı vermişti. Yenilikçi ve vizyoner yaklaşımları ile yeni T EVO çekicileri beklemeyi tercih etti. Bu nedenle her zaman girişimleri ile sektörde yeniliklere imza atan Alışan Lojistik’in uzun yol serimizin T EVO çekicilerini tercih etmesi büyük bir referans oluyor. Alışan Lojistik’in tüm yatırımlarını ve yeniliklerini yakından takip ediyoruz. Araçlarımızın sunduğu verimlilik ve toplam çözümlerden çok memnun kalacaklarına inancımız tam. Tasarım, konfor ve verimlilikte gerçekleştirilen değişimlerle yine düşük toplam sahip olma maliyeti sağlayan iddialı araçlar sunuyoruz. Bu yeniliklerden Alışan Lojistik’in de faydalanacak olmasından memnuniyet duyuyoruz” şeklinde açıkladı.

Alışan Lojistik, Renault Trucks’ın yeni araçları ile 2022’de sunmaya başladığı bağlantılı hizmetlerden faydalanacak. Araçlarına uzaktan bağlantı kurarak erişim sağlayabilecek olan Alışan, yazılım güncelleme, parametre değişiklikleri, hata kodlarının okunması gibi işlemleri gerçekleştirebilecek. Böylelikle araçlar, daha uzun süre operasyonda kalabilecek, hizmet süreleri artacak ve duruş süreleri kısalacak.

Bağlantılı hizmetlere ek olarak Alışan Lojistik’in Renault Trucks’ın Optifleet Filo Yönetim Sistemi’nden yararlanacaklarını belirten Ömer Bursalıoğlu; “Alışan Lojistik, üç ayrı modül ile araçlarını uzaktan takip edebilecek, konum bilgilerine ve geçmişine ulaşabilecek, takograf verilerini uzaktan indirebilecek, sürücüler arasında karşılaştırma yaparak yakıt tüketiminde iyileştirme yapabilecek” diye belirtti.

Excellence Servis Sözleşmesi ile kesintisiz operasyonlar

Alışan Lojistik, yeni araç yatırımlarında Renault Trucks’ın servis paketlerinden Excellence Servis Sözleşmesi’ni tercih etti. Sözleşme kapsamında araçların tüm bakım ve onarım işlemleri, Renault Trucks Yetkili Servisleri’nde yapılacak. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bursalıoğlu; “Ayrıca Alışan Lojistik ile lansmanı 2022’nin son çeyreğinde yapılacak olan Excellence Predict servis sözleşmesi projesinde pilot bir çalışma yapıyoruz. Excellence Predict ile müşterimizin araçlarının verileri, detaylı bir şekilde incelenecek ve olası arızaların önceden tespiti sağlanacak. Bu sayede araçların hizmet süresi artmış olacak” dedi.

Renault Trucks’ın finansal paketleri ile yatırımımız tek noktada çözüm buldu

Yeni araç yatırımlarında Renault Trucks’ın sunduğu finansal paketlerden faydalandıklarını belirten Alışan Lojistik CFO’su Mehmet Emin Çelenli; “Araç alım kararımızı verdiğimizde RTFS finansal paketleri ile ilgili bilgi aldık. Bizleri en çok cezbeden ve diğer oyunculardan ayrıştıran avantaj, tek noktada tüm çözümlere ulaşabilmemiz oldu. Süreçler hem hızlı hem de pratik şekilde ilerledi. Sunulan paketlerin finansal avantajları nedeniyle banka limitlerimizi kullanmaya gerek duymadık” diye açıkladı.