Alışan Lojistik’te heyecan dorukta!

Tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım ve daha birçok sektördeki müşterilerine uluslararası nakliye, depo / antrepo, dökme kuru yük, dökme likit ve enerji taşımacılığı gibi hizmetler sunan Alışan Lojistik, yeni yatırımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, ADH Tank Depolama Tesisi ile tank depolama & dolum & ısıtma tesisi yatırımı ile dikkat çeken Alışan Lojistik, 12.000 m2’lik alanda hizmet sunacak tesiste günlük 150 ton dolum, 1000+ Iso konteyner depolama ve aynı anda 25 tank ısıtma kapasitelerine sahip olacak. Tamamı ADR uyumlu, uzun yıllardır Alışan'ın kalite ve iş güvenliği kültürü haline gelmiş uluslararası ve Sürdürülebilirlik için Güvenlik ve Kalite Değerlendirmesi (SQAS) standartları ile tam uyumlu, ex-proof ekipmanlı donanımlı tesisin 5 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Sektörde 37 yıldır ulusal ve global pazar ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız yatırımlar ve büyük bir titizlikle devam ettirdiğimiz çalışmalarımız güçlü bir şirket olmamıza imkan sağladı. Son olarak Hollandalı Den Hartogh firması ile Joint Venture girişimi olan Alışan Den-Hartogh’un yatırımı ile “ADH Tank Depolama Tesisini” 2014 yılında kurduğumuz ADH Tank Yıkama tesisinin tam karşısında Gebze Muallimköy’de hizmete sunacağız. Bu yeni tank depolama & dolum & ısıtma tesisimiz 12.000 m2 alanda kurulu. Tesisimizde, konteynerdan IBC, varil ve bidon dolumu, ihtiyaca yönelik farklı ambalaj ebatlarına uygun dolum ve aktarım hizmetleri de sunulacak. Bu yeni tesisimizle birlikte yaklaşık 50 personelin daha istihdam edileceğinin haberini vermek isterim. Alışan Lojistik olarak çalışmalarımıza, yeni yatırımlarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz” dedi.

Tesisin çevre bölge için önemine de vurgu yapan Alışan, yeni tesisde sunacakları hizmetin amacının, bölgede halihazırda standartlara uygun olmayan şartlarda depolama ve elleçlemesi yapılan ISO Konteynerlerin uluslararası yönetmeliklere uygun şekilde depolanması olduğunu belirtti. Tüm güvenlik tedbirleri alınmış ve kontrollü bir alanda konsolide edilen bu depolama işlemi sayesinde trafiğe açık alanlarda araç üstünde bekletilen konteynerların bölgenin trafiğini artık tehdit etmeyeceğini, bir tehlike oluşturmayacağını ve özellikle çevre dostu bir tesis inşa ettiklerini sözlerine ekledi.