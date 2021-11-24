Alışan Lojistik’in kalitesi bir kez daha tescillendi

Kimya sektörünün en önemli başlıklarından biri olan kimyasal madde lojistiğinde Türkiye’nin önde gelen; entegre hizmet sunma konusunda da en tecrübeli firmalarından olan Alışan Lojistik, 2005 yılından itibaren SQAS (Sürdürülebilirlik için Güvenlik ve Kalite Değerlendirmesi)nin tüm gerekliliklerini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Son olarak gerçekleştirilen denetimler sonunda da Avrupa ortalamasının çok üzerinde puanlar alarak sistemin en iyi uygulayıcılarından biri oldu.

Alışan Lojistik, SQAS'in Taşımacılık, Depolama ve Tanker Yıkama İstasyonu Modellerinde 6. kez denetlenerek, Taşımacılık Modelinde (Transport) 99, Depolama Modelinde (Warehouse) 100 ve Tanker Yıkama İstasyonu Modelinde (Cleaning Station) 97 puan aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alışan Lojistik Sağlık, Emniyet, Çevre/Kalite (SEÇK) Müdürü Gizem Keskin, “Lojistik süreçlerinde risk yönetimi konusunda en önemli araç olan SQAS’de kuruluş, kalite, güvenlik, sağlık, çevresel uyum ve sosyal sorumluluk olarak birçok farklı yönden ele alınır. SQAS, değerlendirilen firmaya sadece bir sertifika sağlamakla kalmaz, kimya endüstrisi firmalarının, tedarikçilerini değerlendirebileceği ve seçim yapabileceği detaylı bir rapor oluşturur. Değerlendirmelerin sonuçları Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) ana sayfasında yayınlanır ve CEFIC üyesi müşteriler, lojistik kuruluşlarının SQAS değerlendirmesi hakkında bu sayfadan bilgi edinebilir. Biz de Alışan Lojistik olarak bu yıl, 6. defa denetlenerek kimyasal maddelerin elleçlenmesinden, taşınmasına ve depolanmasına kadar olan süreçlerin tamamında sunduğumuz hizmet konusunda ne kadar ciddi bir uzmanlığımız, altyapımız ve başarılı bir çalışma modelimiz bulunduğunu belgelemiş olduk.” dedi.