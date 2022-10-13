ALIŞAN LOJİSTİK’İN İKİ PROJESİ DAHA TÜBİTAK TARAFINDAN ONAYLANDI

Kurulduğu 1985 yılından bu yana başta uluslararası nakliye olmak üzere, depo ve antrepo hizmetleri, likit enerji taşımacılığı, entegre lojistik servis sağlayıcılığı gibi pek çok operasyon yürüten; entegre lojistik hizmetleriyle, müşteri taleplerini A’dan Z’ye kurgulayan, ihtiyaca özel lojistik çözümler geliştiren Alışan Lojistik, teknoloji ve dijitale yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. AR-GE Merkezinin iki projesi daha Tübitak tarafından onaylanan Alışan Lojistik, yapay zeka ve ileri teknolojiler ile lojistiğin geleceğine yön vermeye devam ediyor.

Bu projelerden biri olan “Yapay Zekâ Destekli Nakit Akışı ve Finansal Planlama” projesi Konya Teknik Üniversitesi ve Phexum firması ile beraber yürütülüyor. Proje ile tedarikçi segmantasyon altyapısı kullanılarak, tedarikçi hizmet alım kalite kriterleri belirlenip akabinde bu kriterler sonucunda puanlama yapılması ve proje kapsamında belirlenecek ödeme ve vade planlarına göre, doğru finansal para akışının belirlenmesi amaçlanıyor. Bir diğer proje olan “Makine Öğrenmesi İle Navlun Tahminleme Sistemi” ise Datamind firması ile birlikte yürütülüyor. Bu projede ise nakliye satın alımlarında uygulanan hedef navlunun kişiye bağlı olmadan mevcut gerçekleşen navlun rakamları ve dış etken verilerinin kullanılarak sistem tarafından hızlıca hesaplanması hedefleniyor.

Yeni projeleri kapsamında açıklamalarda bulunan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Her sektörde olduğu gibi dijital ve teknoloji yatırımları lojistik sektöründe de en önemli parametrelerden biri. Lojistik sektöründe bulunan 13 AR-GE merkezinden 2’sine sahibiz ve dijital dönüşüm ve teknolojinin etkin kullanımı konusunda AR-GE Merkezlerimiz sürekli yeni projeler geliştiriyor. Bu projelerden “Yapay Zekâ Destekli Nakit Akışı ve Finansal Planlama” ve “Makine Öğrenmesi İle Navlun Tahminleme Sistemi” ile teknoloji ve dijitalizasyon anlamında çağın gereklerine uygun yeni çalışma ve iş yapış modülleri tasarlayarak sektöre yön vermeyi, sektörün kaynak ve süreçlerini optimize etmeyi ve küresel çapta sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyoruz.” dedi.