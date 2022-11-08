ALIŞAN LOJİSTİK’İN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNE ÖDÜL

Bulut yolculuğuna çıkmış firmalar içerisinde en iyi bulut projelerini ödüllendiren “2022 Future of Cloud Awards”sonuçları açıklandı. CIO'lar, akademisyenler ve sektörün fikir liderlerinden oluşan jüri üyeleri, en başarılı bulut projelerini değerlendirdi. 6 kategoride yapılan yarışmada Alışan Lojistik, uygulama ve teknoloji modernizasyonu yaparak en iyi “Cloud Implementation” ödülünün sahibi oldu.

1985 yılından bu yana, tehlikeli kimyasallar başta olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım ve daha birçok sektördeki müşterilerine sunduğu uluslararası nakliye, depo / antrepo, dökme kuru yük, dökme likit ve enerji taşımacılığı gibi hizmetler ile dikkat çeken Alışan Lojistik, 2021 yılında Microsoft Global işbirliği ile hız verdiği dijital yolculuğunu ödülle taçlandırdı. Son olarak CIO Dergisi tarafından düzenlenen ve Bulut Bilişim sektörünün en önemli isimlerinin bir araya gelerek en iyi bulut projelerinin değerlendirildiği “2022 Future of Cloud Awards” yarışmasında "TMS, Nakliye Uygulamaları" ile ödüle layık görüldü.

Teknoloji ve dijitalizasyonda çağın gereklerine uygun yeni çalışma ve iş yapış modülleri tasarlayarak sektördeki öncü hareketlerini devam ettirmeyi hedeflediklerini dile getiren Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan “Alışan olarak, bizi bu ödüle layık gören ve projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi, dijitalleşme yolculuğumuz 2021 yılında Microsoft Global ile başlattığımız iş birliği anlaşması kapsamında başladı ve bu kapsamda uygulamalar, veri tabanları, sunucu sistemleri, kurum içi haberleşme sistemleri ile raporlama sistemleri bulut teknolojilerine uygun şekilde tasarlandı; kurumumuzun iş sürekliliği göz önünde bulundurularak Microsoft Azure sistemine taşındı. Bu iş birliği ile hem bir yandan özellikle Batı ve Kuzey Avrupa’daki iş süreçlerimizde yakaladığımız iş sürekliliğini garanti altına aldık hem de kurum içi iletişimde daha etkin bir intranet ortamına geçiş yaptık. Bu değişim ile hem iş gücünden kazanmış olduk, hem de her zaman güncel, her yerden erişilebilir ve tüm çalışanların pratik bir şekilde kullandığı, yaşayan bir sayfaya sahip olduk” dedi. Damla Alışan, sektörde daima fark yaratacak adımlar atmaya, projeler üretmeye, dijital dönüşüm ve teknolojinin etkin kullanımı konularında yatırımlarına hızla devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Depo faaliyet alanlarında müşterilerinin %30’u, nakliye tarafındaysa %10’u yabancı uyruklu markalar olan Alışan Lojistik, ödüle layık görülen söz konusu dijital dönüşüm süreci içinde online raporlarının ve yük takip sisteminin, müşteri erişimine açık olması, bu iç görülerin müşteri tarafında global olarak paylaşılabilmesi gibi çevik iş süreçleri ile üretkenliği de arttırmış oldu.