ALIŞAN LOJİSTİK YENİ DEPOSUNU HİZMETE SUNDU

Son 7 yıldır Fortune 500 Türkiye listesindeki çıkışıyla dikkat çeken Alışan Lojistik, 340.000 metrekareyi aşkın depolama alanına bir yenisini daha ekledi. Eskişehir’in İmişehir Mahallesi’nde yer alan Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’de 15 bin metrekare üzerine yerleşik alanda 7500 palet kapasitesi ile hizmet sunacak olan Alışan Lojistik bu son yatırımıyla tüm Türkiye’de toplam palet kapasitesini 450.000 ’in üzerine çıkartmış oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Bugün 550 adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelindeki 32 farklı lokasyonda çalışan bin 600 çalışanı ile uluslararası nakliye,depo ve antrepo hizmetleri, likit enerji taşımacılığı gibi pek çok operasyonu yürüten; sektörde “kontrat lojistiği” diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulayan, ihtiyaca özel lojistik çözümler geliştiren 37 yıllık bir markayız. Yatırımlarımızı işte bu bilgi, deneyim ve uzmanlık alanlarımızın gerektirdiği noktalarda yoğunlaştırmaya 2022 yılı içinde de devam ediyoruz. İstanbul-Tuzla, Kocaeli-Gebze, Konya, Gaziantep, İskenderun’da bulunan “Multi-user Depolama” alanlarımız ile Yalova, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Muğla, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Samsun’da bulunan “Müşteri Dedike Depolama” alanlarımıza ek olarak Eskişehir’de gerçekleştirdiğimiz bu yatırım ile müşterilerimizin depolama ihtiyaçlarına yeni bir katkı sağlamak istedik. Bu depomuzu da müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak biçimde tasarladık. Önümüzdeki dönemde de benzer yatırımlarımız sürecektir” dedi.