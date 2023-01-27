ALIŞAN LOJİSTİK YENİ DEPOSUNU HİZMETE SUNDU

Kurulduğu 1985 yılından bu yana başta uluslararası nakliye olmak üzere, depo ve antrepo hizmetleri, likit enerji taşımacılığı, entegre lojistik servis sağlayıcılığı gibi pek çok operasyon yürüten; sektörde “kontrat lojistiği” diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleriyle, müşteri taleplerini A’dan Z’ye kurgulayan, ihtiyaca özel lojistik çözümler geliştiren ve ağırlıklı olarak proje bazlı çalışan Alışan Lojistik, yeni deposunu açtı.

Gebze OSB, Plastikçiler OSB ve Güzeller OSB gibi bölgenin en önemli sanayi noktalarına 15 dakika uzaklıkta konumlanan Alışan Pelitli depo, 13.750 m2 kapalı alanı ve 15.000 palet kapasitesi ile dikkat çekiyor.Yeni depo tavan sprinkler sistemi, endüstriyel zemin ve raflı depolama gibi A sınıfı özellikler ile donatılarak, müşterilerinin deneyimine hazırlandı.

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Bugün 550 adet öz mal araç filosu ve Türkiye genelindeki 50’yi aşkın farklı lokasyondaki bin 600’den fazla çalışanı ile uluslararası nakliye, depo ve antrepo hizmetleri, likit ve enerji taşımacılığı gibi pek çok operasyonu yürüten; sektörde “kontrat lojistiği” diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulayan, ihtiyaca özel lojistik çözümler geliştiren 38 yıllık bir markayız. Alışan Lojistik olarak yatırımlarımızı her zaman bilgi, deneyim ve uzmanlık alanlarımızın gerektirdiği noktalara yoğunlaştırıyoruz. Söylediğimiz gibi, 2023 yılında da yeni yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Gebze Pelitli’de bulunan bu yeni depomuz Gebze OSB, Plastikçiler OSB ve Güzeller OSB gibi bölgenin en önemli sanayi noktalarına sadece 15 dakika uzaklıkta. 13.750 m2 kapalı alanı ve 15.000 palet kapasitesine sahip depomuzu müşterilerimize en iyi seviyede hizmet sunacak şekilde tasarladık” dedi.