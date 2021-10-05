ALIŞAN LOJİSTİK VE NATURELGAZ’DAN YEŞİL ADIMLAR

Yeşil Mutabakat çerçevesinde sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdiklerine değinen ve söz konusu taşımayı da filosuna yeni kattığı CNG’li araçlarla yapacaklarına dikkat çeken Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Düşük emisyon oranı ve çevreciliğinden dolayı ülkemizde ve dünyada alternatif yakıt olarak tercih edilen CNG’li araçlar, gerek çevre etkileri gerekse tasarruf avantajları sebebiyle Avrupa, Güney Amerika, Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünya genelinde yıllardır yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. CNG’nin araçlarda kullanımı, ülkemizin enerji arzının çeşitlendirilmesine de önemli katkı sağlamaktadır. CNG diğer fosil yakıtlara göre daha düşük sera gazı emisyonları ile soluduğumuz havayı kirleten bileşenlerin hemen hemen hiçbirini barındırmaz. Biz de Alışan Lojistik olarak, Naturel Gaz ile gerçekleştirdiğimiz projede bir yandan onların çevreye katkısına destek sunuyor, öte yandan da taşıdıklarımız ve taşımak için kullandığımız araçlarla kendi karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz” dedi. 2010 yılından günümüze kadarki süreçte müşterilerine hizmet sunarken çevresel koşullara en uygun lojistik uygulamalarını hem kendi bünyelerinde hem de tedarik zincirindeki iş ortaklarıyla hayata geçirmeye özen gösterdiklerinin de altını çizen Damla Alışan, “Kimyasal madde taşıyan tankerlerin çevreye zarar vermeden yıkanmasını sağlayan ilk tank temizleme tesisini 2005 yılında Avrupa Birliği standartlarında hizmete biz açtık. Eş zamanlı olarak ülkemiz lojistik ve kimya firmalarının kullanımına sunduk. Aynı şekilde ilgili mevzuatın çıkartılması konusunda da önemli katkılarımız var. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda, Dünya Sağlık Örgütü desteğiyle kurulan ‘Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ tarafından ‘Çevreci Tesis Ödülü’ne layık görüldük” ifadelerini kullandı.