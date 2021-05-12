ALIŞAN LOJİSTİK ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ ÖDÜLÜ’NE LAYIK GÖRÜLDÜ

1985 yılından bu yana özellikle Hızlı Tüketim Malları (FMCG) ve Kimyevi Maddeler Lojistiği alanındaki öncü çalışmaları ile dikkat çeken Alışan Lojistik, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki başarılı çalışmaları ile British Safety Council tarafından düzenlenen 63. Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) organizasyonunda ödüle layık görüldü.

Her yıl düzenlenen ve Distinction Winners, Merit ve Pass kategorilerinde Türkiye’den 100’ü aşkın kurumun değerlendirildiği ve sadece 15’inin ödüllendirildiği organizasyonda Alışan Lojistik, Merit Awards kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Konuyla ilgili bilgi aktaran Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Alışan Lojistik olarak, dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen ve bu yıl 63’ncüsü düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü’ne (International Safety Awards) 7. kez layık görülmenin gururunu taşıyoruz. Bu ödülle şirketimiz, iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemi bir kez daha kanıtlamış; dünyanın ve ülkemizin örnek kuruluşları arasında yerini almıştır. Bu başarı aynı zamanda, Alışan Lojistik markasının ana hedefi olan sürdürülebilir başarının da en büyük göstergesidir” dedi