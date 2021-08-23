ALIŞAN LOJİSTİK, KAPSAMLI DİJİTAL DÖNÜŞÜM VİZYONUYLA SEKTÖR DİNAMİKLERİNE YÖN VERİYOR

Türkiye’nin ilk 500 firmasından biri olarak Fortune listesinde son 7 yıldır aralıksız yer alan Alışan Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlara pandeminin başlangıcı ile birlikte hız verdiklerini vurgulayarak, “Dijitalleşmeye giden yolun ilk adımı olan Teknoloji dönüşümü için Microsoft Global ile yapılan işbirliği antlaşması kapsamında şirketimizde bulut teknolojilerine geçiş başlamıştır. Bu kapsamda uygulamalar, veri tabanları, sunucu sistemleri, kurum içi haberleşme sistemleri ile raporlama sistemleri bulut teknolojilerine uygun şekilde tasarlanıp, kurumumuzun iş sürekliliği göz önünde bulundurularak Microsoft Azure sistemine taşınmaktadır. Tüm geçiş, 2022’de tamamlanacak şekilde iş süreçlerimiz yürütülmektedir” dedi.

Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa’daki iş süreçlerinde yakaladıkları iş sürekliliğini de bu iş birliği ile garanti altına aldıklarını belirten Damla Alışan, Microsoft projesi ile kurum içi iletişimde de daha etkin bir intranet ortamına geçiş yaptıklarını; bu değişim ile hem iş gücünden kazandıklarını hem de her zaman güncel, her yerden erişilebilir ve tüm çalışanların pratik bir şekilde kullandığı yaşayan bir sayfaya sahip olduklarını sözlerine ekledi. Depo faaliyet alanlarında müşterilerinin %30’unun, nakliye tarafındaysa %10’unun yabancı uyruklu markalar olduğuna da değinen Damla Alışan, online raporların ve yük takip sisteminin, müşteri erişimine açık olması, bu iç görülerin müşteri tarafında global olarak paylaşılabilmesi gibi çevik iş süreçleri ile üretkenliği artırdıklarına da dikkat çekti.

Lojistik sektöründe %100 yerli sermayeyle operasyonlarını sürdüren Alışan Lojistik, söz konusu Microsoft işbirliği ile iş süreçlerinin uluslararası normlara uygunluğunu garantiye alarak kalitesine kalite katarak kesintisiz akışlar sunacak.