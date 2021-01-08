ALIŞAN LOJİSTİK KADIN SPORCULARIN YANINDA

Türkiye pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcılarından biri olan; Hızlı Tüketim Malları (FMCG) ve Kimyevi Maddeler Lojistiği alanında gerçekleştirdiği operasyonlarla Fortune 500 şirketleri arasında uzun yıllardır yer alan Alışan Lojistik, ülkemize pek çok ilki yaşatan sarı-siyahlı Kulüp’ü 2020-2021 sezonunda destekleme kararı aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, bugüne kadar ulusal ve uluslararası tam 29 kupa kazanmayı başararak adını tarihe “Efsane” olarak yazdırmayı başaran bir kulübün yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ayrıca, erkek egemen bir sektörde Yönetim Kurulu’nun yüzde 75’i kadın olan bir marka olmanın verdiği güç ile özellikle 9 uluslararası şampiyonluk ile ülkemizin yüzünü güldüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı desteklemekten ayrıca gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

Alışan, “Birleşmiş Milletlerin küresel bazda yürüttüğü; kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almalarını ve güçlenmelerini hedefleyen, özel sektörün küresel ve en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza atan ve onları rehber edinen tek lojistik şirketi olarak, sektörümüze ilk istif makine operatörü kadını kendi bünyemizde yetiştirdik. Aynen bu sponsorluk anlaşmamızda olduğu gibi, daima her alanda kadını destekleyen projeleri üretmeye ve/veya desteklemeye de aralıksız devam edeceğiz” dedi.