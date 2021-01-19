ALIŞAN LOJİSTİK ÇALIŞANLARI “BENİM EVİM BENİM KALEM” YOUTUBE PROJESİ İLE PANDEMİDE FARKLILIK YARATIYOR

Covid-19 vakalarının dünyada ilk ortaya çıkışı ile birlikte kriz sinyallerini değerlendiren ve “Eviniz Kaleniz” mesajı ile kurum içindeki tüm çalışanlarını ve ailelerini pandemi konusunda bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçlayan Alışan, söz konusu proje ile haftada bir akşam saat 20:00’de kurum çalışanlarının evlerine konuk oluyor.

Korona virüsten korunmanın önce evlerden başladığına inanan ve markanın bu mantıkla söz konusu projeye başladığına değinen Alışan Lojistik İcra Kurulu üyesi Cenk Kovar, projenin başlangıcında hedefledikleri çalışan katılımının çok üstünde seyrettiklerini; Mart ayından bugüne kadar yaklaşık 900 çalışana ve ailesine ulaştıklarına değindi. Programın içeriğinin interaktif bir yapıya sahip olduğunu da sözlerine ekleyen Kovar, bilgilendirme, yarışmalar ve soru/cevaplardan oluşan 45 dakikalık programda esas amacın, program içine dahil olmak isteyen çalışanların “Sosyal yaşamımda nasıl güvende olurum?”, “Evim dışında kendimi nasıl korurum?”, “Dışarıdan gelecek virüs tehdidini nasıl azaltırım?” gibi sorularına Sağlık Bakanlığı onaylı bilgiler ışığında cevap sunmak ve evler içinde yaşanan endişeyi bertaraf ederek her bir üyenin moralini ve dolayısı ile performansını yüksek tutmak olduğunu sözlerine ekledi.

Söz konusu YouTube projesinin ötesinde, dünyada Covid-19 virüsünün ilk ortaya çıkışı ile birlikte gerçekleştirdikleri kriz planı ile de dikkat çeken Alışan Lojistik, oluşturduğu yalın ve etkili iç iletişim ağı sayesinde Türkiye’de 32 farklı noktada hizmet sunan 1600 çalışanın sağlık durumunu da oluşturduğu eylem planı kapsamında anında gözlemleyebiliyor.