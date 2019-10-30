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Alışan Lojistik Ar-Ge yatırımlarıyla “geleceğe taşıyor”

Alışan Lojistik A-Ge yatırımlarıyla “Ar-Ge250” listesine adını yazdırdı. Lojistik sektörün lider kuruluşlarından Alışan Lojistik, uzun vadeli rekabette güç sağlayacak önemli araçlardan biri olan Ar-Ge yatırımları ile dikkat çekiyor. Alışan Lojistik, TURKISHTIME Dergisi’nin hazırladığı 2018 yılı “Ar-Ge250” listesinde 145. sırada yer aldı.

Alışan Lojistik Ar-Ge yatırımlarıyla “geleceğe taşıyor”

Alışan Lojistik A-Ge yatırımlarıyla “Ar-Ge250” listesine adını yazdırdı. Lojistik sektörün lider kuruluşlarından Alışan Lojistik, uzun vadeli rekabette güç sağlayacak önemli araçlardan biri olan Ar-Ge yatırımları ile dikkat çekiyor. Alışan Lojistik, TURKISHTIME Dergisi’nin hazırladığı 2018 yılı “Ar-Ge250” listesinde 145. sırada yer aldı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:59
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Alışan Lojistik Ar-Ge yatırımlarıyla “geleceğe taşıyor”

2001 yılından beri ekonomi ve iş kültürü alanında aylık olarak yayınlanan, 2018 itibariyle dijital ortamda çalışmalarına devam eden TURKISHTIME Dergisi, 2018 yılı “Ar-Ge250” araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Geleceği şekillendirmenin ancak geleceği inşa etmekle mümkün olabileceği felsefesiyle hareket eden Alışan Lojistik, ilgili araştırmada 6,7 Milyon TL tutarında Ar-Ge harcamasıyla 145. sırada yer aldı.

Ar-Ge alanında en iyilerin yer aldığı listeye girerek başarısını bir kez daha tescilleyen Alışan Lojistik, endüstri 5,0’a giden yolda Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının üzerinde sıklıkla duruyor. Ar-Ge yatırımlarına 2017 yılında başlayan Alışan Lojistik, önümüzdeki dönemde sahip olduğu inovatif yaklaşım ile tüm iş süreçlerini dijitalleştirmeyi ve eş zamanlı olarak müşterilerine yaşattığı deneyimleri ve mobilleştirme olanaklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Hayata geçirdiği Ar-Ge merkezleri ile sektöre yön verme iddiasını sürdüren Alışan Lojistik, gerçekleştireceği projeler ile aynı zamanda sektörün kaynak ve süreçlerini optimize etmeyi ve küresel çapta sürdürülebilirliği sağlamayı amaçlıyor.

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