ALIŞAN FİLOSUNU HAMA İLE BÜYÜTÜYOR

35 yılı aşkın bir süredir gösterdiği istikrarlı büyümesi, geniş hizmet ağı ve son beş yıldır Fortune 500 sıralamasındaki varlığı ile dikkat çeken Alışan Lojistik, yurt dışında olduğu gibi yurtiçindeki yatırımlarına da hız kesmeden devam ediyor. Alışan Lojistik, 2020 yılının son yatırımını HAMA ile birlikte, araç filosunu gençleştirip, büyüterek gerçekleştirdi.

Geleceğe Yatırım Yapıyoruz

Mercedes Benz Actros 1845 LS tipi Euro 6 normlarında ADR donanımlı yeni çekicilerin teslimat töreninde HAMA Genel Müdürü Kenan Çetin ile birlikte hazır bulunan Alışan Lojistik İcra Kurulu üyesi Ayhan Özekin, kuruluşlarının 35. yılını kutladıkları 2020 yılında, bütün zorluklara rağmen, geçmiş yıllarda olduğu gibi büyüme hedefine ulaştıklarını belirtti. “Yurtiçinde işlerimizin büyük çoğunluğu kara yolunda. Senelerdir hepimizin gündemi, daha çok demir yolunu, deniz taşımacılığını ve dolayısıyla intermodal taşıma modlarını kullanmak. Yeni yılda da bu alanlarda gelişmek, ülke çapındaki coğrafi büyümemizi sürdürmek, filomuzu gençleştirmek, VAS operasyonlarında yenilikler yaratmak, teknolojik altyapımızı güçlendirmek gibi hedeflerimiz var” diyen Özekin, 2020’nin son günlerinde filoya katılan son model çekicilerle 2021 hedefleri doğrultusunda ilk adımları atmış olduklarını da sözlerine ekledi.

Alışan Lojistik Bizim İçin Güvenilir Bir İş Ortağıdır

Türkiye’nin en büyük operasyonel ağır vasıta kiralama şirketi olan HAMA’nın Genel Müdürü Kenan Çetin, söz konusu teslimatın HAMA için değerini şu şekilde açıkladı: “Uzun yıllardır güvene dayalı bir iş ortaklığımız bulunan Alışan Lojistik ile operasyonel kiralama olarak süren projemizin giderek kusursuz bir işbirliğine dönüşmesi ve seneyi yine yeni bir yatırımla kapatarak Alışan Lojistik gibi geniş operasyon kabiliyetine sahip bir markanın, bizi tercih etmesi bizim ve iş modelimizin başarısının göstergesi oluyor”.