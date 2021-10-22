Ali Çavuşoğulları Lojistikten Büyük Yatırım: 40 adet Scania teslimatı!

Scania Bölge Satış ve Filo Yöneticisi Safa Gün, Konya Ağır Vasıta yatırımcılarından Hüseyin Zeybek ve Bayi Satış Direktörü Mehmet Canlıer tarafından, Erser Grup Firma Yetkilileri Enes Genç ve Ferhat Genç’e teslim edildi.

Siparişlerinin son aracını teslim alan Enes Genç, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda Avrupa standartlarında hizmet sunduklarını belirterek “Filomuzu genişletme kararımızın ardından yaptığımız ön incelemede özellikle Euro 6 normlarında yakıt tüketimi ve sağlamlığı konusunda Scania markasının bizim taleplerimizi karşıladığını gördük ve kararımızı verdik. İlk yatırım maliyetinden çok, toplam sahip olduğumuz süre boyunca alanında en verimli araç olduğunu ispatlamış Scania R500 araçlar ile hem şoförlerimizin güvenliğini ve konforunu arttırmayı hedefledik, hem de düşük yakıt tüketimi ile daha az karbon salınımı sağlayarak daha çevreci bir şirketler grubu olmayı hedefledik.” dedi.

Konya Ağır Vasıta yatırımcılarından Hüseyin Zeybek ise, sektörünün önde gelen firmalarından bir tanesi olan Erser Grup’a yapılan bu teslimat ile oluşan iş ortaklıklarının gelişerek devam etmesini arzu ettiklerini belirterek Ali Çavuşoğulları Lojistik’e yeni araçlarının hayırlı olmasını diledi.

Ali Çavuşoğulları Tarım Ürünleri, 1985 yılında tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar gibi tahıl ürünleri ticaretine başladı. 1996 yılında ise yem sektöründe faaliyet gösteren ve hububat alım satımı gerçekleştiren Erser Grup Tarım Ürünleri şirketi kuruldu. Ali Çavuşoğulları ve Erser Grup Tarım ürünleri ailesi; Türkiye'de ilk lisanslı depo yatırımını gerçekleştirerek 2007 yılında depoculuk sektöründe faaliyet gösteren ve bugün en büyük depolama kapasitesine sahip Kainat Lisanslı Depoculuk firmasını kurdu.

Erser Grup, yapmış olduğu yatırım ile parkında yer alan 135 araç ile Türkiye geneline dağıtım hizmeti veriyor.