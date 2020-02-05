Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 20 adet Actros 1842 LS

Mercedes-Benz Türk, Erser Grup bünyesinde yer alan Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 20 adet Mercedes-Benz Actros 1842 LS çekiciyi Konya’da düzenlediği tören ile teslim etti.

Mercedes-Benz Actros’un Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilmesi, performansı, yüksek güvenlik donanımları, yakıt tüketimindeki avantajları ve geniş servis ağı tercih edilmesinin öncelikli sebepleri oldu.

Teslimatı gerçekleştirilen araçlar, kişiye özel finansman çözümleri sunan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kaskolu kredi imkânları ile şirket filosuna katıldı.

Konya’da bulunan Erser Grup’un genel merkezinde düzenlenen törende araçlar, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Bayraktarlar Konya Genel Müdürü Mehmet Akyol ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon Konya Kamyon Satış Müdürü Serdar Üçyıldız tarafından, Ali Çavuşoğulları Yönetim Kurulu Üyeleri Enes Genç ve Kemal Genç’e teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, düzenlenen törende şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak, önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılını da Türkiye kamyon pazarının en fazla tercih edilen markası olarak tamamladık. 2020 yılında bu başarımızı tekrarlamak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ali Çavuşoğulları Lojistik ile 2006 yılında başlayan iş ortaklığımıza yeni bir anlaşma eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu teslimat ile birlikte şirketin toplamda 111 araçlık filosunda 83 adet Mercedes-Benz yıldızı olması, ürünlerimizden ne derece memnun olduklarının adeta bir simgesi. Ali Çavuşoğulları’nın araçlarının tamamında Mercedes-Benz Temel Servis Sözleşmesi’ni tercih etmesi sayesinde güvenilir ve sürekli işletim olanaklarını arttırıyoruz. Bu satışın gerçekleşmesinde emeği geçen; Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon Konya’ya, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e ve Ali Çavuşoğulları Lojistik’e teşekkürlerimizi sunuyor, yeni araçlarının hayırlı işler ve bol kazançlar getirmesini diliyoruz.”

Ali Çavuşoğulları ve Erser Grup Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Genç ise “1985 yılında başlamış olduğumuz tahıl ürünleri ticaretinde; yüksek güvenlikli ve konforlu araçları öncelikli olarak tercih ediyoruz. Tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar ve yem sektöründe faaliyet gösteren Ali Çavuşoğulları Tarım Ürünleri ve hububat alım satımını gerçekleştirdiğimiz Erser Grup Tarım Ürünleri şirketlerimizi 1996 yılında kurduk. Ali Çavuşoğulları ve Erser Grup Tarım ürünleri ailesi olarak Türkiye’de ilk lisanslı depo yatırımına adım atarak 2007 yılında depoculuk sektöründe faaliyet gösteren ve bugün en büyük depolama kapasitesine sahip Kainat Lisanslı Depoculuk firmasını kurduk. Sürekli gelişimi hedefleyerek sektörümüzden elde ettiğimiz kazanç ile yine sektöre değer katmaya devam ediyoruz. Son olarak satın aldığımız 20 adet Actros 1842 LS de bunun bir göstergesi. Filomuzdaki 111 adetlik kamyonun 83’ü Mercedes-Benz’den oluşuyor. Önceden sahip olduğumuz güvenli ve sağlam araçlardan da bildiğimiz gibi Mercedes-Benz’in sunduğu performans ve sağladığı düşük yakıt tüketiminin yanı sıra; yaygın servis hizmetinden yararlanabilmemiz ve kamyonların Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilmesi bugün bu tercihi yapmamızdaki en etkili sebepler oldu. Ayrıca bu tercihimizi yaparken Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in bize sunduğu avantajlı kaskolu krediden yararlandık. Mercedes-Benz Türk’e, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon Konya’ya bu satın alımımızda verdikleri destek için teşekkürlerimi sunuyor, uzun yıllardır devam eden işbirliğimizin devamlılığını temenni ediyorum.“ dedi.