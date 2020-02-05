Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
122321
ALTIN
299.718
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7773
EURO
6.5812

Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 20 adet Actros 1842 LS

2019 yılını başarılarla kapatan Mercedes-Benz Türk, 2020 yılındaki teslimatlarına aralıksız devam ediyor. Şirket, en yeni teslimat törenini Ali Çavuşoğulları Lojistik’in satın aldığı 20 adet Mercedes-Benz Actros 1842 LS için düzenlendi. 2006 yılından günümüze Mercedes-Benz marka kamyonları tercih eden Ali Çavuşoğulları Lojistik, yeni araçlarını tahıl ürünleri ve yem taşımacılığı amacıyla kullanacak.

Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 20 adet Actros 1842 LS

2019 yılını başarılarla kapatan Mercedes-Benz Türk, 2020 yılındaki teslimatlarına aralıksız devam ediyor. Şirket, en yeni teslimat törenini Ali Çavuşoğulları Lojistik’in satın aldığı 20 adet Mercedes-Benz Actros 1842 LS için düzenlendi. 2006 yılından günümüze Mercedes-Benz marka kamyonları tercih eden Ali Çavuşoğulları Lojistik, yeni araçlarını tahıl ürünleri ve yem taşımacılığı amacıyla kullanacak.

05 Şubat 2020 Çarşamba 14:59
1246 Okunma
Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 20 adet Actros 1842 LS

  • Mercedes-Benz Türk, Erser Grup bünyesinde yer alan Ali Çavuşoğulları Lojistik’e 20 adet Mercedes-Benz Actros 1842 LS çekiciyi Konya’da düzenlediği tören ile teslim etti.
  • Mercedes-Benz Actros’un Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilmesi, performansı, yüksek güvenlik donanımları, yakıt tüketimindeki avantajları ve geniş servis ağı tercih edilmesinin öncelikli sebepleri oldu. 
  • Teslimatı gerçekleştirilen araçlar, kişiye özel finansman çözümleri sunan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kaskolu kredi imkânları ile şirket filosuna katıldı.

Konya’da bulunan Erser Grup’un genel merkezinde düzenlenen törende araçlar, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Bayraktarlar Konya Genel Müdürü Mehmet Akyol ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon Konya Kamyon Satış Müdürü Serdar Üçyıldız tarafından, Ali Çavuşoğulları Yönetim Kurulu Üyeleri Enes Genç ve Kemal Genç’e teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, düzenlenen törende şunları söyledi: “Mercedes-Benz Türk olarak, önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılını da Türkiye kamyon pazarının en fazla tercih edilen markası olarak tamamladık. 2020 yılında bu başarımızı tekrarlamak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ali Çavuşoğulları Lojistik ile 2006 yılında başlayan iş ortaklığımıza yeni bir anlaşma eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu teslimat ile birlikte şirketin toplamda 111 araçlık filosunda 83 adet Mercedes-Benz yıldızı olması, ürünlerimizden ne derece memnun olduklarının adeta bir simgesi. Ali Çavuşoğulları’nın araçlarının tamamında Mercedes-Benz Temel Servis Sözleşmesi’ni tercih etmesi sayesinde güvenilir ve sürekli işletim olanaklarını arttırıyoruz. Bu satışın gerçekleşmesinde emeği geçen; Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon Konya’ya, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e ve Ali Çavuşoğulları Lojistik’e teşekkürlerimizi sunuyor, yeni araçlarının hayırlı işler ve bol kazançlar getirmesini diliyoruz.”

Ali Çavuşoğulları ve Erser Grup Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ali Genç ise “1985 yılında başlamış olduğumuz tahıl ürünleri ticaretinde; yüksek güvenlikli ve konforlu araçları öncelikli olarak tercih ediyoruz. Tahıl, bakliyat, yağlı tohumlar ve yem sektöründe faaliyet gösteren Ali Çavuşoğulları Tarım Ürünleri ve hububat alım satımını gerçekleştirdiğimiz Erser Grup Tarım Ürünleri şirketlerimizi 1996 yılında kurduk. Ali Çavuşoğulları ve Erser Grup Tarım ürünleri ailesi olarak Türkiye’de ilk lisanslı depo yatırımına adım atarak 2007 yılında depoculuk sektöründe faaliyet gösteren ve bugün en büyük depolama kapasitesine sahip Kainat Lisanslı Depoculuk firmasını kurduk. Sürekli gelişimi hedefleyerek sektörümüzden elde ettiğimiz kazanç ile yine sektöre değer katmaya devam ediyoruz. Son olarak satın aldığımız 20 adet Actros 1842 LS de bunun bir göstergesi. Filomuzdaki 111 adetlik kamyonun 83’ü Mercedes-Benz’den oluşuyor. Önceden sahip olduğumuz güvenli ve sağlam araçlardan da bildiğimiz gibi Mercedes-Benz’in sunduğu performans ve sağladığı düşük yakıt tüketiminin yanı sıra; yaygın servis hizmetinden yararlanabilmemiz ve kamyonların Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilmesi bugün bu tercihi yapmamızdaki en etkili sebepler oldu. Ayrıca bu tercihimizi yaparken Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in bize sunduğu avantajlı kaskolu krediden yararlandık. Mercedes-Benz Türk’e, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon Konya’ya bu satın alımımızda verdikleri destek için teşekkürlerimi sunuyor, uzun yıllardır devam eden işbirliğimizin devamlılığını temenni ediyorum.“ dedi.

Son Güncelleme: 05.02.2020 16:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de üretilen her iki otobüsten biri Mercedes-Benz
Türkiye’de üretilen her iki otobüsten biri Mercedes-Benz
IVECO’dan Sittnak’a 17 adet Stralis çekici teslimatı
IVECO’dan Sittnak’a 17 adet Stralis çekici teslimatı
Scania S serisi isim değiştirdi
Scania S serisi isim değiştirdi
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim