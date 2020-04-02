ALC Lojistik YKB Ali Çiçekli; ‘İşlerimiz azaldı diye kimseyi işten çıkarmayacağız’

Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketlerinden ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli, küresel bir kriz ve salgın halini alan pandemi süreci ile ilgili açıklamalar yaptı. Koronavirüs salgını nedeniyle ALC Lojistik çalışanları ve aileleri, temasta olunan müşteriler ve diğer kişilerle temas için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Ali Çiçekli:’’ Bu zorlu süreçte hiç bir çalışanımızı ve tır şoförümüzü işten çıkarmayıp ücretlerini tam olarak ödeyeceğiz.



Lojistik sektöründe, Karayolu ve Parsiyel Taşımacılıkta şu anda, ülkelerin uyguladığı kısıtlamalardan dolayı sıkıntılar yaşandığını belirten Çiçekli, müşterilerine farklı çalışma modları sunarak hizmetlerine devam ettiklerini belirtti.

KISACA ALC LOJİSTİK

ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli: “MÜŞTERİLERİMİZE ETKİN FORWARDING HİZMETİ SUNUYORUZ”: ALC Lojistik ve Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çiçekli, “Çok köklü bir deneyime sahip olmamızın sağladığı geniş ve güvenli paydaşlarla müşterilerimize etkin bir forwarding hizmeti sunuyoruz” dedi.