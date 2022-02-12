Alc Lojistik Schmıtz Cargobull İle Büyümeye Devam Ediyor

2022 Yılının başlarında yapılan bu teslimatta konuşan ALC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Öğr. Grv. Ali Çiçekli şu açıklamayı yaptı:

‘’Yaklaşık 7 yıl önce Schmitz Cargobull firmasıyla treyler konusunda başlayan iş birliğimiz artarak devam etmektedir. Avrupa’nın lider markası olan Schmitz Cargobull treyleri bu süre içerisinde her yönüyle iyice test etme imkanı bulduk. Bugün teslim aldığımız 10 adet treyler ile filomuzun yaklaşık yüzde 85’i Schmitz Cargobull marka treylerlerden ibaret olmuştur.”

Schmitz Cargobull, Alman Disiplini ile Akdeniz Dinamizminin Bir Sentezi…

“Alman disiplini ve Akdeniz dinamizmi ile üretilen Schmitz Cargobull treylerlerin kalitesi tartışmasızdır. Bunu, özellikle asıl kullanıcısı olan sürücülerimiz ve filo yöneticilerimiz yakından yaşamaktadır. Gerek kalite ve dayanıklılık, gerekse rahat üst yapı kullanımı ve çekicinin arkasında rahat akışı ile bu treylerler sürücülerimizin konforunu yükseltmektedir. Buna ilaveten yakıt konusunda sağladığı tasarruf ve servis frekansının düşük olması nedeniyle hem bizlere hem de müşterilerimize olumlu katkılar sunmaktadır.”

“ALC Lojistik olarak son bir yıl içinde yaklaşık 45 milyon lira tutarında yatırımlar yaptık. Tedbirli ve kararlı olarak büyümeye devam ediyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde de Schmitz Cargobull ile treyler yatırımlarımıza devam edecek ve filomuzun tamamını Schmitz Cargobull marka treylerlerden oluşturmuş olacağız.”

Teslimatla ilgili görüşlerini açıklayan Schmitz Cargobull Treyler Marmara Bölge Müdürü Kaan Kayral ise şunları söyledi:

‘’Uluslararası lojistik sektörünün etkin ve deneyimli firması ALC Lojistik ile iş birliği yapmaktan son derece memnunuz. Mesleki bilgileri ve derin bir sektör deneyimine sahip ALC Lojistik firması yetkililerinin markamız hakkında söyledikleri çok önemlidir. Biliyoruz ki, her türlü bilimsel analizi yapıp ona göre yatırım kararı alan ALC Lojistik’in Schmitz Cargobull’u tercih etmiş olması çok anlamlıdır. Bu bağlamda biz ALC Lojistik ile iş birliğimizi, bir satıcı ve alıcı ilişkisinden çok, fikirlerinden de istifade

ettiğimiz önemli bir partnerlik olarak görüyoruz. Değerli Ali Hoca’mızın şirketimiz ve markamız ile ilgili söylediği güzel sözler bizleri onurlandırdığı gibi sorumluluğumuzu da artırmıştır.

Uzun zamandır Avrupa’da treyler pazarı liderliğini sürdüren Schmitz Cargobull firmamızın kalitesi tartışmasızdır. Bu anlamda, bizlere ve markamıza güvenen ve her daim yanımızda önemli bir güç olarak gördüğümüz ALC Lojistik’e ve sahipleri Ali Çiçekli ile Soner Çiçekli’ye teşekkür eder, yeni araçlarının hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini dileriz.’’