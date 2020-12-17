ALC LOJİSTİK FİLOSUNU SCHMITZ İLE GÜÇLENDİRDİ

Pandemi nedeniyle fiili teslim töreninin yapılmadığı teslimatla ilgili olarak açıklama yapan ALC Lojistik Ortağı ve Genel Müdürü

Soner Çiçekli ‘’ 2014 yılından beri Schmitz marka treylerleri filomuza katmaya devam ediyoruz. Filomuzun üçte ikisi Schmitz marka oldu. Bu süre içerisinde; kalitesi, sürücüler tarafından kullanım kolaylığı, düşük işletme ve bakım maliyeti ile şirketimize yarattığı katma değer nedeniyle 6 yıl önce başlayan işbirliğimiz devam etmektedir. Bu bağlamda, bu yıl 15 adet Schmitz Varios model kayar çatı kayar perdeli treyler yatırımı yaptık. Pandemi sürecinde yatırım yapmaktan korkmadık çünkü biz ülke ekonomisine ve satın aldığımız markaya güveniyoruz. Bu yatırımla birlikte filomuzdaki öz mal araç sayısını 50 adete yükseltmiş olduk. Bu yıl aynı zamanda önemli miktarda çekici yatırımları da yaptık’’ dedi.

Teslimatla ilgili görüşlerini açıklayan Schmitz Cargobull Treyler Sanayi Ticaret Ltd.Şti. Marmara Bölge Müdürü Kaan Kayral ise

‘’Uluslararası lojistik sektörünün etkin ve deneyimli firması ALC Lojistik ile işbirliği yapmaktan son derece memnunuz.

Altı yıl önce başlayan işbirliğimizin artarak devam etmesi, bu işbirliğinin sağlam temellere dayalı olması ve ALC’nin ürünlerimize gösterdiği güvenin sonucudur. Bu güvene layık olmaya devam edeceğiz. Schmitz Cargobull zaten kalitesini kanıtlamış ve haklı olarak Avrupa’da treyler pazar liderliğini uzun zamandan beri elinde bulunduran sağlam bir markadır. Pandeminin zor koşullarında bile iş ortaklarımızı ve müşterilerimizi memnun etmek ve taleplerini karşılamak için canla başla çalışıyoruz. Bu bağlamda bize güvenen ve bu güveni her daim bizlere hissettiren ALC Lojistik firmasına ve Genel Müdürü Sayın Soner Çiçekli’ye çok teşekkür eder, araçlarının hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini dileriz’’ dedi.