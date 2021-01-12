Ak Gıda, Süt Taşımacılığında Bir İlki Tırsan İle Gerçekleştirdi

Tırsan’ın Adapazarı Fabrikasında yapılan törene; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Ak Gıda CEO’su Ali Sözen, Ak Gıda Süt Alım Direktörü Recep Ateş, Ak Gıda Süt Alım ve Lojistik Müdürü Ahmet Doyuk, Ak Gıda Süt Alım ve Lojistik Yöneticisi Sercan Canbaz, Ak Gıda Mühendisi İlker Yüksel, Ak Gıda Nakliyecisi Tarık İskender, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış Yöneticisi Osman Keleş katılım gösterdi. Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Öncelikle, bu projede bize duyduğu güvenden dolayı Ak Gıda’ya çok teşekkür ederiz. Tırsan olarak birinci önceliğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve en ileri çözümleri üretmektir. Müşterilerimizle beraber Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak, katma değerli ürünleri piyasaya çıkararak hem müşterilerimizin hem de sektörün ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Ak Gıda ile yapmış olduğumuz projeden çok gurur duyuyoruz. İki deneyimli kuruluşun yan yana gelerek oluşturduğu başarılı bir proje oldu. Avrupa’da bu derece müşterilerinin ihtiyacını karşılayan ürün yok. Tankerimiz klasmanında Avrupa’nın en hafif aracıdır. Ak Gıda tarafından Gıda Tankerimiz 6 ay boyunca test edildi ve testlerin sonucunda başarılı sonuçlar elde ettik” dedi. Böyle başarılı projeler içerisinde yer almaktan gurur duyduğunu vurgulayan Nuhoğlu, “Tırsan’ı Tırsan yapan bunlardır, biliyorsunuz “2021 Avrupa İnovasyon Ödülleri”nde 4 dalda ödül aldık ve 7 farklı kategoride 7 ödül alan ilk ve tek şirket olduk. Hedeflerimiz doğrultusunda Avrupa pazarına geliştirdiğimiz ürünleri sunmaya devam ediyoruz. Tırsan’ın geliştirdiği teknolojiler dünyada ilktir ve patentlerle tescil edilmiştir. Bugün yalnızca treylerde değil, otomotiv sektörünün de en çok patente sahip 3. Şirketiyiz. Bu başarıları gerçekleştiren, Tırsan ailesinin tüm çalışanlarıyla gurur duyuyoruz. Bu ileri teknoloji ve müşteri odaklı çözümlerimizle en önemli gücümüz ihracattır. 2020 yılında satış hedeflerimizi tutturduk, 2021 yılında ise 2020’nin üzerinde kapatacağız. Bu sene bizim 44. senemiz ve 44 senedir ben bu işin başındayım. Tüm ekibimizle beraber severek ve inançla çalışıyorum” açıklamasında bulundu. Tırsan ile Hayalimiz Gerçek Oldu Ak Gıda CEO’su Ali Sözen konuşmasında, “3 yıl önce ABD’de 30 ton süt taşıyan bir gıda tankeri görmüştük ve keşke bizde de böyle bir taşıma aracı olsa diye hayal etmiştik. 3 yıl sonra Tırsan ile bu hayalimiz gerçek oldu. Ak Gıda olarak Çetin Nuhoğlu’nun liderlik ettiği ve Tırsan ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında hayata geçirdiğimiz çiğ süt lojistik yüksek hacimli treyler projesi ile gerçekten Türkiye’de bir ilke birlikte imza atmış olduk. Firmamız, Türkiye’de en fazla süt toplayan süt şirketidir ve bu yönüyle de lider konumdadır. 6 fabrikamıza günde 3.500 ton süt taşıyoruz ve lojistiğini yapıyoruz. Bu nedenle hijyen konusunda son derece tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek bir şirketiz. Diğer taraftan, karayolu taşımacılığında lider olan Tırsan, kullandığı ileri teknolojiler ile uygulamaları hayata geçiren ve sektörel uzmanlığı son derece yüksek olan bir firma. Bu iki yetkinlikleri bir araya getirerek çok başarılı bir projeyi hayata geçirdik. Yaklaşık bir yıl boyunca Ar-Ge çalışmaları sürdü. Bu çalışmalarda çok büyük emekler harcandı, birçok denemeler yapıldı. Çünkü treylerin hafifletilmesi söz konusuydu ve sacların Türkiye’nin zorlu yollarında ne kadar dayanacağı test edildi. Tüm bu çalışmaların sonucunda Tırsan ile birlikte, süt taşımacılığı alanında lojistikte yeni bir dönemi başlatmış olduk. Artık sütlerimizi, düşük ağırlığı ve yüksek taşıma kapasitesiyle treylerlerimizle taşıyacağız.



Bu sayede her 6 taşımada 1 taşıma tasarruf elde edeceğiz, yıllık 450.000 kilometre daha az yol yapmış olacağız ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunacağız. Bu vesile ile başta emeği geçen tüm Tırsan ailesine ve Ak Gıda ekiplerine gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Tırsan İle Amacımıza Ulaştık

Ak Gıda Süt Alım ve Lojistik Yöneticisi Sercan Canbaz ise şu şekilde konuştu; “Uzun bir sürecin sonucunda bugün, tankerlerimizi teslim alıyoruz. Projeye ilk karayollarında taşıma standartları içinde maksimum süt taşımak hedefi ile başladık. Yurt dışında yaptığımız çalışmalar ve yurt içinde de sektörün öncü firması Tırsan ile iki yıl sonunda bu amacımıza ulaştık. Şu anda karayolları standartları dahilinde Türkiye genelindeki mevcut yapıya göre her bir taşımada 4.500 litre fazla süt taşıyoruz. Bu taşımamız bizim yıllık 39 ton daha az karbonmonoksit salınımı yapmamızı sağlıyor ve çevreye de destek sağlıyoruz. Araçlarımız tamamen çiğ süt nakliyesine uygun Avrupa standartlarında üretildi. Yıkama üniteleri, boşaltma üniteleri ve dolum üniteleri de tamamen Ar-Ge çalışmaları sonucu mevcut tankerler ile birebir aynı ölçülerde yapıldı” dedi.



6 Adet Daha Kässbohrer Gıda Tankeri Alacağız

Ak Gıda Süt Alım Direktörü Recep Ateş ise, “Firma olarak her gün yaklaşık 170 araçla 700 noktadan süt topluyoruz. Mevcut araçlarla en fazla 20-25 ton süt taşınabiliyordu, yeni araçlarımız ile bu 30 tondur. Bundan dolayı 2021 yılında ilave 6 araç daha almayı planlıyoruz. Amacımız birim kilometre başına süt miktarını artırmak” dedi.



Tırsan’ın Üstün Kaynak Kalitesi İle En İyi Sonucu Aldık

Ak Gıda Süt Alım ve Lojistik Müdürü Ahmet Doyuk ise Kässbohrer Gıda Tankerinin teknik ve hijyen özelliklerinin altını çizerek, “Aracın, ısı yalıtımını sağlamak için 50 mm poliüretan ile kapladık ve paslanmaz sac kullandık. Bakteri oluşumunu önlemek için kaynak kalitesi çok önemli. Tırsan’ın üstün kaynak kalitesi bu noktada en iyi sonucu verdi. Ayrıca, tankerin her noktasının en etkin şekilde yıkanması için 9 noktada CIP başlığı kullanıldı böylece aracın hiçbir yerinde kör nokta kalmadı” ifadelerini kullandı.



Kässbohrer Gıda Tankerleri, Avrupa’nın da En Hafif Tankeridir

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ise teslimat töreninde yaptığı konuşmada” Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Treyler sektörünün öncü üreticisi olarak, yine süt ve süt sektörünün öncüsü olan Ak Gıda firması ile beraber geliştirdiğimiz Kässbohrer Gıda Tankerlerinin teslimatını gerçekleştirdik. Büyük emek harcanılan ve uzun bir süreç olan bu projede, iki kuruluşun Ar-Ge’leri ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. Tırsan Ar-Ge merkezinde geliştirdiğimiz ürünümüz tek seferde 30 ton süt taşıyabiliyor. Türkiye’deki tankerlden 4.5 ton, Avrupa’daki aynı klasmandaki araçlardan 2 ton daha fazla ürün taşıyabilen yeni Kässbohrer Gıda Tankerleri, türünün tek örneğidir” dedi.