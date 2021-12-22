Air Liquide ve IVECO hidrojenli kamyonlar için iş birliğine gidiyorlar

Her iki şirket de kaynaklarını Avrupa’nın ana ulaşım koridorlarında yenilenebilir ya da düşük karbonlu hidrojen dolum istasyonları ağı oluşturmak ve yakıt hücreli ağır uzun yol araçları üretmeye adadı. Buna paralel olarak şirketler hidrojenli hareketliliği teşvik eden insiyatifleri destekleyecekler.

Şirketler arasındaki ortaklık, hâlihazırda Fransa’nın güneyinde devam eden ve uzun mesafe taşımacılıkta karbonsuzlaşma için Avrupa’nın ilk yakıt hücreli elektrikli filosu ile dolum istasyonlarını hayata geçirmeyi hedefleyen HyAMMED (Marsilya’da Ekolojik ve Sürdürülebilir Hareketlilik için Hidrojen) projesi ile de uyumlu.

IVECO Kamyon İş Birimi İşletme Müdürü Luca Sra, açıklamasında bir hidrojen ekonomisi yaratmaya bağlılıklarını dile getirdi ve Air Liquide ile iş birliklerinin onları heyecanlandırdığını ifade etti. Sra ayrıca sıfır salınım hedefine ulaşmada iş birliklerinin bu süreci hızlandıracağının da altını çizdi.

Air Liquide Başkan Yardımcısı ve İcra Komitesi üyesi Matthieu Giard ise açıklamasında hidrojenin salınımları azaltmada büyük bir katkısı olduğunu ve uzun mesafe taşımacılık yapan ağır araçlar için de uygun olduğunu vurgularken Air Liquide’in sürdürülebilirlik hedefleri ile uyumlu olarak düşük karbonlu topluma erişmek adına adımlar attığını belirtti.