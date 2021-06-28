AĞIR NAKLİYE SEKTÖRÜ ''BAŞKAN BAYRAKTAR'' DEDİ

Genel Kurul, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının ardından Dİvan Heyetinin seçilmesi ile başladı.

Açılış konuşmasında Selçuk GÖRMEZOĞLU; geçmiş dönem faaliyetlerini anlatarak AND' nin Ağır Nakliye Sektörünü bugüne kadar hakkıyla temsil eden bir STK olduğunu ve bundan sonra yeni yönetiminde aynı şekilde çalışmalarını sürdürerek hareket etmesinin altını çizdi.

Genel Kurula Tek Liste ile giren 2017 yılından beri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapan Yasin BAYRAKTAR oybirliği ile Yeni Başkan seçildikten sonra Teşekkür Konuşmasında; AND' nin Ağır Nakliye Sektörünün Çatı Kuruluşu olduğunu, bugüne kadar azim, sabır ve kararlılıkta mücadele ettiklerini ve bugünden sonrada aynı kararlılık ile hareket edeceklerini belirmiştir.

Geniş bir katılımın olduğu Genel Kurulda BAYRAKTAR; Yönetim Kurulunun bireyselcilikten uzak, bütüncül bir yönetim anlayışı ile hareket edeceklerini, Derneğin kapısının herkese açık olduğunu, herkese eşit mesafede olduklarını ve bu düsturu hiçbir zaman bozmayacaklarını belirtmiştir.





Yapıcı eleştirilere her zaman açık oldukları gibi mesnetsiz eleştirilere de bir o kadar karşı olduklarını belirterek; ''Bizler bize uzatılan hiç bir eli havada bırakmadık ve bırakmayacağız, bu zorlu yolda sabırla inançla ve Derneğe aidiyet duygusuyla hareket edeceğiz, siz üyelerimizden aidiyet duygunuzu en üst seviyde tutmanızı istiyoruz'' diyerek Yeni Yönetime bizleri layık gördüğünüz için Teşekkür ederim diyerek sözlerine son verdi.

AND' nin 3. Olağan Genel Kurul Toplantısına oy birliği ile seçilen Yönetim Listesi Aşağıdaki şekilde oluştu.