Afetlerde Lojistiğin Rolü!

6 Şubat'ta, Türkiye'nin Güneydoğusundaki 10 şehir, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Birincisi sabah saat 4.17'de insanlar yataklarında uyurken, diğeri çöken binaların altında sevdiklerine ulaşmaya çalışırken ve yarı hasarlı binalarından bir şeyler almaya çalışırken saat 13.27'de meydana geldi. Bu felaket, Almanya'nın yarısı kadar büyük bir alanı etkileyen ve birkaç gün içinde milyonlarca evsiz bırakan, 45.000'den fazla kayıpla yüzyılın felaketi olarak tescil edildi. Bu bir trajedi ve hiç şüphesiz hafızalarımızda unutulmaz, korkunç, üzücü sahneler bıraktı.

Bu depremler kaçınılmaz mıydı? Tabii ki kaçınılmazdı, tabii ki depremler üzerinde kontrolümüz yok, ancak kontrol edebileceğimiz bir şey var ki o da; onlar için nasıl hazırlandığımız ve hayatlarını kaybetmemek ve hayatta kalanlara insani yardım sağlamak için onlara nasıl tepki verdiğimiz. Bu felaketin ilk gününden itibaren devlet kurumları, STK'lar, özel sektör şirketleri, bireyler, sevdiklerinin yıkılan binalardan çıktığını veya en azından cansız bedenlerine ulaşmasını görmek umuduyla orada kalan bu insanları daha iyi desteklemek için çalışmakta. Düşünülen her çözüm, her plan, her organizasyon tüm yönleriyle lojistiğe dayanır. Tüm insani yardım operasyonlar tedarik zinciri ve lojistiğe bağlı ve lojistik, tüm insani yardım projelerinde kilit bir öncelik olarak ele alınmalı. İnsani ihtiyaçlar, maalesef bu konuya ayrılan finansman imkanlarından daha hızlı bir şekilde artmakta ve bu da ihtiyaçlarının karşılanmamasına neden olmakta. İhtiyaç sahibi insanlara zamanında ulaşmak ve yardım sağlamak için yapılan çalışmalar ve planlamalar hiç bu kadar elzem olmamıştı İnsani Yardım Topluluğu, yardımın daha verimli ve etkili bir şekilde sağlanmasını desteklemek için lojistik yaklaşımını güncelleme gereğini uzun zamandır kabul etti. Toplumdaki tüm aktörlerin, insani yardımda lojistiğe yaklaşımlarını nasıl geliştirebilecekleri konusunda yeni bir vizyona ihtiyaç var. Bu yaklaşımın nasıl hayata geçirilebileceğine dair bir rehber geliştirmemiz gerekiyor.

Avrupa Komisyonu tarafından Ocak 2022'de hazırlanan DG ECHO (Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları) İnsani Lojistik Politikası belgesinde tüm paydaşlar için şu tavsiyelere yer veriliyor:

* lojistiğe öncelik verin ve proje başlangıcı da dahil olmak üzere tüm proje döngüsü boyunca lojistiği göz önünde bulundurun;

* lojistik fonksiyonlara yeterli, nitelikli personel tahsis edin;

* bilgi paylaşarak ve kaynakları bir araya getirerek diğer insani yardım paydaşlarıyla iş birliği yapın;

* yardımın sağlanmasını desteklemek ve tedarik zincirleri hakkında bilgi paylaşmak için dijital teknolojiler de dahil olmak üzere yeni teknolojileri deneyin

Peki dijitalleşmenin insani lojistikteki rolü nedir?

İnsani lojistiğe göre optimize edilmiş dijital araçlara erişimin olmaması, kuruluşların birlikte çalışmayı desteklemek için veri paylaşmasını engelleyebilir. Özellikle kuruluşlar, veri yönetimi ve veri analizi için lojistik bilgi sistemlerini güvence altına almakta zorluklarla karşılaşabilirler. Veri paylaşımı için önemli bir unsur, güvenilir ve güvenli bir ortam ve yönetişimidir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden (ODTÜ) bir grup öğrenci, sosyal medyadaki her türlü destek çağrısını tespit eden ve yapay zeka ile ihtiyaç haritasına yönlendiren bir afet bilgilendirme sitesi (Afet Bilgi) geliştirdi. Ayrıca, genel ihtiyaçlar (örneğin geçici konaklama yerleri, gıda dağıtım merkezleri, ulaşım yardımı, mobil tuvaletler), sağlık ihtiyaçları (örneğin konteyner eczaneleri, aktif hastaneler) ve ayrıca kan ve kök hücre bağışları veya diğer parasal bağışlar için bir musluk için pek çok yararlı bağlantıya ulaşılmasını sağladı. Bu çok hızlı bir aksiyondu ve yardım isteyenlerle yardım teklif edenleri eşleştirmek için çok önemli bir işlev gördü.

Bir diğer hızlı yanıt ise hemen lojistik ve nakliye şirketleri ile Whatsapp grubu açıp bölgeye ücretsiz yardım ulaştırması için organize eden WiLAT başkanı Berna Akyıldız'dan geldi. Kısa bir süre içinde birçok taraf bu grup içinde iletişim kurdu ve destek için örgütlendi. Nakliye aracı arayan veya hizmet sunan 5.000'den fazla kişi grup içinde iletişim kurdu ve görev tamamlandığında gruptan ayrıldı.

Mevcut veya önümüzdeki politikalar nasıl işlevselleştirilir?

Türkiye örneğinde asıl engel politikaların olmaması değil, böylesine büyük bir felaketle başa çıkabilecek operasyonel kapasitenin olmamasıydı. Politikadan uygulamaya geçmek için bugünden itibaren gerekli adımlar şu şekilde gruplandırılabilir:

1. Operasyonlar için çerçeve ve rehberlik:

Engellerin erken tespit edildiği ve hızlı bir şekilde aşıldığı etkin bir tedarik zinciri, yardımın hızlı ve verimli bir şekilde sağlanması için çok önemlidir. Lojistik ve tedarik zinciri bir operasyonun tüm evrelerini etkileyebilir.

2. Tüm insani aktörler için eğitim, kapasite geliştirme ve rehberlik:

Lojistik planlama ve yeteneklerin geliştirilmesi, paydaşların süreçlerini uyarlamalarını ve yeni yaklaşımlar benimsemeleri gerektirecektir. Bu sonuca ulaşmak için kapasite geliştirme, eğitim ve rehberlik temel gereksinimler olacaktır.

3. İnsani lojistik savunuculuğu ve projelerin finansmanı için diğer taraflar ve bağışçılarla iş birliği.

Yaşanılanlar gösteriyor ki , afet lojistiği ve insani yardımların etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için yapılacak çalışmalar bundan sonra bir çok kurumun gündeminde olmalı.