ABC Lojistik, 200 Adetlik Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus Treyler İle Filosunu Güçlendirdi

Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Tırsan'ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen, ABC Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bilen, ABC Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Bilen, ABC Lojistik Genel Müdür Hüseyin Cingi ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi. “Treyler Yatırımlarımızda Her Zaman Tek Tercihimiz Tırsan” Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan ABC Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilen, “Tırsan ile uzun yıllardır devam eden başarılı bir iş birliği içerisinde olmaktan çok memnunuz. Filomuzda, her zaman en donanımlı ve verimli ekipmanları kullanıyoruz.

Bundan dolayı treyler yatırımlarımızda her zaman tek tercihimiz Tırsan” açıklamasında bulundu. Tırsan ürünlerinin kalitesine ve verimliliğine vurgu yapan Bilen, “Firmamız özellikle tren ve deniz yolu taşımacılığı yapmaktadır. Yeni alımını yapmış olduğumuz intermodal taşımacılığa uygun Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlar ile filomuzu daha da güçlendirerek, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, Tırsan’ın sahip olduğu geniş satış sonrası servis ağına ve kaliteli hizmetlerine duyduğumuz güven sonsuz.

Tırsan, ihtiyaç duyduğumuz her koşulda yanımızda” dedi. ABC Lojistik’in faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ergun Bilen, “Firmamız, merkez üssü stratejik konuma sahip Kayseri'de, 5.000 m² kapalı ve 30.000 m² açık alan üzerine kurulu olup, başta Asya ve Avrupa olmak üzere en geniş coğrafyada müşterilerimize hizmet sunmaktadır. İş ortaklarımıza kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığını kullanarak kısa zamanda üstün kalitede çözüm sunarken, aynı zamanda koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizden de ödün vermeden hizmet sağlıyoruz” açıklamalarında bulundu. Teslimat töreninde ABC Lojistik’e teslimatı yapılan Tırsan araçları hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “ABC Lojistik’in bugün teslimatını yapmış olduğumuz 200 adetlik Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlarını özellikle tercih etme nedeni, treylerlerin sahip olduğu arka açılır baba sistemi sayesinde 600 mm ekstra arka giriş genişliği sağlamasıdır, Araç bu özelliğiyle müşterimize operasyonlarında büyük avantaj sağlayacaktır. ABC Lojistik’in ihtiyaçlarını karşılayan bir diğer önemli neden, aracın intermodal taşımacılığa uygun tren yükleme sistemi opsiyonun olmasıdır” dedi. Erkoç açıklamalarına şu şekilde devam etti, “Türkiye’nin 43 yıldır aralıksız güvenilir lideri Tırsan olarak, ödüllü Ar-Ge merkezimizde müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda son teknoloji ürünler geliştiriyoruz. Aldığımız uluslararası ödüllerle mühendislik alanındaki başarılarımıza her gün yenilerini eklemeye devam edeceğiz. ABC Lojistik’in filo yatırımında yine Tırsan’ı tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyor ve başarılı iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı



“Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.



T.SCS X+ aracı, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-g-i" vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur. Ayrıca Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu arka açılır baba sistemi ile 600 mm ekstra arka giriş genişliği sağlayarak, kullanıcılara operasyonel kolaylık avantajı sunmaktadır.



Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.950 ve 3.000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.