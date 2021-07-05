770 hp Gücündeki En Güçlü V8’in Türkiye’deki İlk Teslimatı

730 beygir yerine artık 770 beygir güce sahip

En güçlü Scania’nın Türkiye’deki ilk sahibi Olcayto Toker Petrol oldu. Araç, firma yetkililerine İzmir’de bulunan Scania Yetkili Satıcısı Ankara Ağır Vasıta tesislerinde teslim edildi. Teslimat törenine Ankara Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mutlubaş, Ankara Ağır Vasıta Satış Müdürü Osman Erdem, Ankara Ağır Vasıta Satış Şefi Ahmet Türemiş ve Doğuş Otomotiv Scania Bölge Satış Yetkilisi Metin Bayrak ile Olcayto Toker Petrol adına firma sahibi Olcayto Toker katıldı.

Merkezi İzmir’de bulunan ve uzun yıllardan bu yana akaryakıt ve petrol istasyonu işletmeciliği alanlarında faaliyette bulunan Olcayto Toker, “Filomuzda önceki serinin en güçlü V8’i olan Scania 730S’de bulunmakta. Bu araç bize güç, performans ve yakıt tüketimiyle referans olduğu için 770S modeline karar vermekte zorlanmadık. Uluslararası karayolu taşımacılığı faaliyetlerimize yeni başladık ve bu başlangıcı en güçlü motorla yapmak istedik” şeklinde konuştu.

Scania V8 motor üretiminde 50 yılı aşan bir tecrübeye sahip. Bu motorlar, başta ağır nakliye ve proje taşımaları, sert iniş çıkışlı yol güzergahında çalışan veya işleri gereği yüksek ortalama sürat isteyen sürücü ve firmalar tarafından tercih ediyorlar.