7 Tonluk IVECO Daily, Fleet News Awards 2021’de Yılın Kamyonu Ödülünü Aldı

Birleşik Krallıktaki 2. ödülünü alan 7 tonluk IVECO Daily, çok daha geniş katılımlı bu mücadelede Fleet News Awards 2021 Yılının Kamyonu (6-16 ton) Ödülünü alarak gücünü ortaya koydu.

Her yıl gerçekleşen Fleet News Awards töreni bu yıl Ascot Pistinde gerçekleşti ve aynı zamanda filo sektöründeki çeşitliliği belirtmek için ilk defa Ticarî Filo Ödüllerine de yer verildi.

Fleet News editörleri ve sektördeki önemli kişilerden meydana gelen jüri üyeleri Daily hakkında şu yorumu yaptı: “Bu 7 tonluk araç, dizel ve CNG dâhil olmak üzere farklı güç aktarma organları ve farklı konfigürasyonlarla sunuluyor, bu özellikleri onu farklı ve başarılı kılıyor. Esnek, manevra kabiliyeti yüksek, etkileyici yükleme kapasitesiyle 7 tonluk Daily’nin filo operatörleri arasında neden bu kadar popüler olduğunu anlamak mümkün”.

Yüksek istiab haddi ile pazarda önemli bir yer alan 7 tonluk Daily, sağlam C şekilli şasisiyle 4,900 kiloya (Şasi Kabin) kadar yükleme kapasitesi sunuyor. Sınıfında eşsiz 19.6 metreküpe kadar hacim sunan Daily panelvan 7 ton ise yük taşıma ve üst yapı dönüşümleri için ideal zemin sağlıyor.

Midibüs üst yapı çalışması için uygun olan 7 tonluk Daily şasi(chassis cowl), 3450 MM’den 5100 MM’ye kadar farklı dingil mesafeleri ve neredeyse 7 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğinde şasisi ile eşsiz. Ek olarak sıradışı dar dönüş açısıyla otomobil gibi olan sürüş konforunu da koruyor.

Çekiş gücü, 160, 180 ve 210 beygirlik maksimum 470 Nm torka sahip 3 litrelik güçlü ve verimli F1C turbodizel motordan geliyor. 7 Tonluk Daily aynı zamanda 136 beygir gücünde 350 Nm torka sahip biyometan ile kullanıldığında %95 daha az karbondioksit salınımı sunan Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) motoru ile de sunuluyor.

160 ve 180 beygir motorlarında 6 ileri manuel vites mevcutken 180 ve 210 beygir motorlarında IVECO’nun ünlü 8 ileri otomatik vitesli HI-MATIC vites kutusu mevcut. CNG’li motorda ise bu iki seçenek arasında seçim yapılabiliyor. 200 Milisaniyelik vites değiştirme oranı ile her türlü koşulda güç ve ekonomi sağlarken yorucu şehir içi trafiğinde sürücünün daha az yorulmasını sağlıyor.

40 Yılı aşkın deneyim, fonksiyonelliğin ve sağlamlığın sınırlarını zorlamaya yönelik çaba ile Daily her türlü görev için tam bir taşımacılık çözümü sunuyor. IVECO’nun kamyon kültürü sayesinde aynı hızlı 7/24 Yol Yardım ağı ile ağır kamyonların kullandığı aynı ticarî servis ağından yararlanıyor. Daily sahiplerinin yararlanacağı şeyler yalnız bunlarla sınırlı değil; Daily operatörleri, aralarında aracın Toplam Sahiplik Maliyetini optimize eden IVECO ON Bakım & Onarım paketlerinin olduğu etkileyici akıllı ve bağlı hizmetler koleksiyonundan yararlanabilirler. Aracın kullanımına, sürüş tarzı iyileştirme önerilerine ve performansı takip eden IVECO Kontrol Odası bağlantısıyla uyarlamalı servis aralıkları ayarlanarak aracın çalıştığı süre maksimize edilir. Ek olarak sürücü net ve duyarlı 7 inçlik ekranıyla Hi-Connect Bilgi – Eğlence Sisteminden servise uğramaksızın güncellemeleri alabilir.

IVECO Daily ürün grubu hakkında daha fazla bilgi almak ya da bölgenizdeki bayinizi bulmak için iveco.com.tr adresini ziyaret edebilirisiniz.