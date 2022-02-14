2021 yılında satılan her 4 Mercedes-Benz kamyondan 1’i Servis Sözleşmeli

Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak, ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri sunmaya “Servis Sözleşmesi” ile devam ediyor. Sunulan bu hizmet, Mercedes-Benz Türk müşterileri için birçok avantajı beraberinde getiriyor.

Kamyon müşterileri, bakım-onarım işlemlerini avantajlı koşullarla yaptırabiliyor

2021 yılı içerisinde satışı gerçekleştirilen her 4 sıfır kilometre Mercedes-Benz marka kamyondan 1’i Servis Sözleşmesi’nden yararlandı.

Kamyon müşterileri, Servis Sözleşmesi ile belirlenen süre boyunca seçtikleri paket kapsamındaki bakım-onarım işlemlerini avantajlı koşullarla Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde yaptırma imkanına sahip oluyor. Servis Sözleşmesi; bakım-onarım maliyetlerinin tam olarak planlanabilmesini ve bakım-onarım işlemlerinin Mercedes-Benz Türk’ün öngördüğü standartlar dahilinde eğitimli ve sertifikalı uzman teknisyenler tarafından yapılmasını sağlıyor.

Servis Sözleşmesi'ni yeni araç alımı sırasında araç ile birlikte veya tek başına almak isteyen araç sahipleri, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in sunduğu finansman hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bu hizmet ile araç sahipleri, aracın kullanıldığı süre boyunca karşılaşacağı servis giderlerini baştan planlayarak aylık sabit taksitlerle ödeme imkanı buluyor. Aynı zamanda araçların 2.El değerini korumasına katkı sağlayan Servis Sözleşmesi, maliyet tasarrufu gibi önemli avantajları da beraberinde getiriyor.

Her ihtiyaca yönelik Servis Sözleşmesi paketi sunuluyor

Mercedes-Benz Türk, Servis Sözleşmesi kapsamında müşterilerine 4 farklı paket sunuyor. Müşteriler, kapsamları birbirinden farklı olan “Baz Paket”, “Ekonomik Paket”, “Temel Paket” ve “Tam Paket” arasından kendilerine en uygun olanı seçebiliyorlar.

Baz Paket ile kullanıcılar motor bakımı, zaman bakımı, şanzıman ve aks yağı değişimi hizmetlerinden faydalanırken, Ekonomik Paket’te bu pakete ek olarak +1 yıl kilometre sınırsız “Uzatılmış Garanti” sunuluyor. Kapsamı genişletilen Temel Paket’te ise, Ekonomik Paket’e ek olarak; akü, silecek, ampül seti ile aşıntı seti yani fren balata ve diskler kapsam dahiline alınıyor. Tam Paket’te, Temel Paket’e ek olarak Dizel Partikül Filtresi sunuluyor. Orijinal Mercedes-Benz Dizel Partikül Filtresi kullanımı; optimum yakıt ekonomisi ve motor performansı sağlarken, aracın toplam sahip olma maliyetini azaltmaya da yardımcı oluyor.

Mercedes-Benz Türk’ün ülke çapındaki 47 yetkili servisinden hizmet alabiliyorlar

Kamyon sahipleri ve firmalar, Servis Sözleşmesi ile belirlenen süre boyunca seçtikleri paket kapsamındaki bakım-onarım işlemlerini avantajlı koşullarla Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde yaptırma imkanına kavuşuyor. Onarım işlemleri, Mercedes-Benz Türk’ün öngördüğü standartlar dahilinde eğitimli ve sertifikalı uzman teknisyenler tarafından, orijinal yedek parça ve onaylı işletme sıvıları kullanılarak araçlarının ömrünü uzatacak şekilde yapılıyor. Ayrıca Servis Sözleşmesi’ni tercih eden kamyon sahipleri, Mercedes-Benz Türk’ün ülke çapındaki 47 adet yetkili servisine araçlarını emanet ettikleri için fatura ve servis giderleri gibi detayları takip etmeye de ihtiyaç duymuyor.

Gelecekte oluşabilecek ilave giderlere karşı aylık ödemelerle kendilerini güvence altına alabilen müşteriler, araçlarının yıllık onarım maliyetini önceden belirleyebilme imkânına kavuşuyor. Ayrıca, bu sözleşme kapsamında yedek parça ve işçiliğe gelebilecek zamlarından da etkilenmiyor.

Türkiye’deki yetkili servislerde orijinal yedek parça güvencesi ve kalitesiyle araçların bakımının gerçekleştirilmesi aracın 2.EL değerinin korunmasına en önemli katkıyı sağlıyor.