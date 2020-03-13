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2019’da Renault Trucks, çalkantılı pazarda pozisyonunu korudu

54.098 satış adediyle Renault Trucks, 2019 yılının ilk yarısı çok dinamik geçen, ikinci yarısında ise yavaşlayan çalkantılı ticari araç pazarında pozisyonunu korudu. Renault Trucks, 6 ton üzeri araç pazarında, Avrupa’da istikrarlı pazar payını (%8,5) sürdürdü ve %27,9 ile Fransa’daki hakim pozisyonunu korudu.

2019’da Renault Trucks, çalkantılı pazarda pozisyonunu korudu

54.098 satış adediyle Renault Trucks, 2019 yılının ilk yarısı çok dinamik geçen, ikinci yarısında ise yavaşlayan çalkantılı ticari araç pazarında pozisyonunu korudu. Renault Trucks, 6 ton üzeri araç pazarında, Avrupa’da istikrarlı pazar payını (%8,5) sürdürdü ve %27,9 ile Fransa’daki hakim pozisyonunu korudu.

13 Mart 2020 Cuma 17:22
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2019’da Renault Trucks, çalkantılı pazarda pozisyonunu korudu

Renault Trucks, ilk yarısı çok dinamik geçerek %15 artış ile seyreden ve ikinci yarısında hız kaybedilerek %18 düşüş görülen inişli çıkışlı Avrupa pazarında satış hacimlerini korudu.

Avrupa’daki 6 ton üzeri araç pazarında Renault Trucks, 2018’e kıyasla stabil kalarak %8,5’lik bir paya sahip oldu.           

16 ton üzeri Avrupa pazar payında, 0,1 puan gibi küçük bir düşüş görülürken,6-16 ton arası orta segment  araç pazarında ise 0,3 puanlık bir pazar payı artışı elde edildi.

Bölgelere göre satış dağılımı

  • Fransa: 24.621 adet araç (+%2)
  • Avrupa: 24.544 adet araç (-%9)
  • Diğer Uluslararası Pazarlar: 4.933 adet araç (+%10)

Tonaja göre satış dağılımı

  • Ağır ve orta segment ürün gamları: 35.950 adet araç
  • Özel hizmet ticari araçlar: 18.148 adet araç


 

Uluslararası pazarlarda %10’luk bir satış hacmi artışı

Uluslararası diğer pazarlarda 4.933 araç adedi ile satış hacminde %10 artış gerçekleşti. %28 düşüş gösteren zorlu bir pazarda Renault Trucks, tüm diğer ülkelerde pazar payını artırmış oldu.

Özelikle Türkiye’deki 16 ton ve üzeri araç pazarında tarihi bir performansa imza atarak pazar payını 3 puan artırdı ve %8,8’e çıkarttı.

İkinci el araç satış hacimlerinde rekor kırıldı

2019’da Renault Trucks ikinci el satışları, %11 artışla 9.442 adede ulaştı. Piyasada çok fazla ikinci el araç olduğundan, zorlu bir rekabet ortamında Renault Trucks, özel modeller piyasaya sürerek stoklarını düşük seviyede tutmayı başardı:

  • 200 kontrol noktasında denetlenen, yaşlarına ve kilometrelerine göre seçilen ve üretici garantisi kapsamındaki ikinci el araçları içeren T Sélection grubu.
  • Renault Trucks T X-Road veya T P-Road gibi Bourg-en-Bresse'deki İkinci El Kamyon Fabrikası'ndan siparişe özel olarak üretilen, müşteri ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılayan ve sıkı endüstriyel süreçlere uygun olarak kamyonlara dönüştürülen çekiciler,
  • T 01 Racing gibi Renault Trucks tasarımcıları tarafından tamamen yeniden tasarlanan orijinal versiyon özel seriler.

Son olarak 2019’da 23 tesise, “Used Trucks by Renault Trucks” (Renault Trucks İkinci El Kamyonlar) unvanı verildi. Bu etiket, ikinci el araçların yüksek standartlara göre seçilip hazırlandığını göstererek çok geniş bir araç ve hizmet çeşitliliğini garanti ediyor. Renault Trucks, 2020 itibariyle 70 adet tesise daha bu unvanı vermeyi hedefliyor.

Satış sonrası hizmetler, 2019 yılında da güçlü devam etti

Renault Trukcs, 2019 yılında taşıma faaliyetlerindeki düşüşe rağmen yedek parça satışlarını %3 artırdı.

Ayrıca 36 ayın üzerinde bakım sözleşmesine sahip araç portföyü de %13 artış gösterdi ve bu şekildeki sözleşmeli araç sayısı 35.000 adedi aşmış oldu.

2019 yılında ek olarak, önleyici bakım hizmeti Start & Drive Excellence Predict on beş Avrupa ülkesinde T ve T High ürün gamındaki araçlar için sunulmaya başlandı. 2020 yılında Renault Trucks, bu hizmeti on iki yeni ülkede ve C, K ve D ve D Wide Z.E modeller için de sunmaya başlayacak.

Elektrikli mobilite: Endüstriyel ve ticari bir gerçeklik

2019, elektrikli Renault Trucks kamyonların satışa sunulduğu yıl oldu. Renault Trucks 3,1 ila 26 ton araçlarda %100 elektrikli eksiksiz ürün gamıyla, pazarın en geniş ürün gamını sunuyor. Carlsberg ile yirmi adet D Wide Z.E aracın teslimatı için yapılan tarihi anlaşma, müşterilerin Renault Trucks’a olan güvenlerini gösteriyor.

2020’da Renault Trucks elektrikli kamyonların, Blainville-sur-Orne üretim tesisinde seri üretimine başlandı.

Önümüzdeki dört yıl içerisinde Renalut Trukcs elektrikli mobiliteye 150 milyon Euro ek yatırım yapacak. 2025’te Renault Trucks elektrikli araç satışlarının, toplam pazarın %10’unu oluşturacağı öngörülüyor.  

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