150 yıldır alanında öncü: DB Schenker kuruluş yıl dönümünü kutluyor

At arabasından insansız kargo uçaklarına: DB Schenker, 2022 yılında 150. kurumsal yıl dönümünü kutluyor. Tedarik zinciri yönetiminde kapsamlı deneyime sahip Almanya merkezli şirket, uzun zamandır dünyanın önde gelen lojistik hizmeti sağlayıcılarından biri konumunda. Bugün,( 3 Ocak 2022) DB Schenker markasının dünyanın bağlantı kurma şeklini yeniden tanımlayarak işletmeleri ve hayatları geliştirme vizyonunun ön planda olacağı ve çeşitli kurum içi ve kurum dışı etkinliklerle kutlanacak olan kuruluş yıl dönümünün ilk günü.

Gottfried Schenker 1 Temmuz 1872’de Viyana, Avusturya’da DB Schenker şirketini kurdu. Bağımsız sevkiyatları, konsolide sevkiyatlar olarak bir araya getirme yaklaşımı, dönemin çığır açan fikirlerindendi. Kurucusunun açtığı yolda ilerleyen şirket, portföyüne her türlü taşıma şeklini katarak dünyanın dört bir yanına hizmet sunar hale geldi.

DB Schenker bu yıla, yenilikçi, dijital ve sürdürülebilir çözümler yoluyla endüstrinin geleceğini şekillendirmeye devam etme motivasyonuyla başladı. “Hayatların Gelişimine Katkıda Bulunarak Geçen 150 Yıl” sloganıyla kuruluş yıl dönümünde, farklı ülkeler ve hatta farklı kıtalardaki tüm çalışma arkadaşlarımızı bir araya getirecek kurum içi bir yarışma düzenlenecek.

Çalışanlar özel bir akıllı telefon uygulaması yardımıyla adımlarını sayacak ve diğer fiziksel ve zihinsel faaliyetlerini takip edecekler. Ulaşılan tüm sportif hedefler için DB Schenker, şirketin BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına bağlılığını destekleyen özenle seçilmiş hayır kurumlarına bağışta bulunacak. Yılın ilk çeyreğinde, toplanan tüm bağışlar, Brezilya ve Etiyopya’da ağaç dikimi, ormanların korunması ve diğer yerel sürdürülebilirlik projelerini desteklemek üzere, bir çevre koruma kuruluşu olan WeForest kuruluşuna verilecek. Sonraki hayır projeleri arasında okyanusların ve havanın korunması ve toplumsal girişimler yer alacak.