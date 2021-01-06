100 Yaşam Evi Taşıyan Onlarca UND Yardım TIR’ı Hırvatistan’a Yola Çıktı

AFAD (Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) Hırvatistan’da 29 Aralık’ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen afetzedeler için 100 adet yaşam evi konteyneri hazırladı. Evler UND ve DFDS Ro-Ro Lojistik işbirliği ile Zagreb’e ulaştırılmak için 5 Ocak’ta yola çıktı. UND üyesi 30 firmanın 50 TIR’ından oluşan konvoyun gümrükleme işlemlerini Tan Group Lojistik üstlenirken araçların taşınmasını ise DFDS Ro-Ro yaptı. Araçlar, Pendik Limanı’nda DFDS Ro-Ro gemisine yüklenerek yola çıktı. Gemi İtalya’nın Trieste Limanı’na ulaştıktan sonra buradan da UND üyesi firmaların çekicileri ile Hırvatistan’a ulaştırılacak. Daha önce 3 Ocak’ta 15 TIR’dan oluşan ilk yardım konvoyu yola çıkmıştı.

100 adet Yaşam Konteyner Evini taşıyan 50 TIR’lık yardım konvoyu Pendik Limanı’ndan uğurlandı. UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, burada yaptığı konuşmada depremin acısını bilen bir ülke olarak Hırvatistan’ın acısını paylaştıklarını ve 100 adet yardım evini afetzedelere gönderdiklerini söyledi.

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu gerek ülkemizde gerekse yurtdışında yaşanan doğal afetlere yardım konusunda ilgili Bakanlık ve kurumlarla koordineli çalışarak yardımların sorunsuz bir şekilde afet bölgelerine taşınmasını sağladıklarını belirterek bunun bir insanlık görevi olduğunu vurguladı. Nuhoğlu “Lojistik sektörü hayatın her alanında çok kilit bir öneme sahiptir, 1999 depreminde bu yana gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki pek çok afet bölgesine yardımların ulaştırılmasında sektör olarak önemli bir rol üstlendik. Son yaşanan Elazığ ve Malatya depreminde oluşturduğumuz UND Afet yardım merkezinde topladığımız gönüllü üyelerimizle AFAD ve KIZILAY’ın taleplerini karşıladık. Şimdi de İçişleri Bakanlığımızın önderliğinde AFAD’ın yaşam evlerini sınırlarımızın ötesindeki Hırvatistan’a taşıyoruz. Derneğimiz üyelerinden aldığı güçle destek vermeye devam edecektir” dedi. Nuhoğlu, yardım malzemelerinin taşınmasında için herkesin üzerine düşeni yaptığını da aktararak, “Bu insani görevi yerine getirmek için gemilerini hazır eden DFDS Ro-Ro’ya, gümrükleme işlemlerini yapan Tan Group Lojistik’e ve araçlarını seferber ederek acil ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasını sağlayan sektör firmalarımıza teşekkür ediyoruz” İfadelerini kullandı.

DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş Akdeniz İş Birimi Türkiye Acenteleri Birimi Müdürü Arif Akkoz “Böylesi önemli bir yardım hareketinin içinde olmak ve yardım TIR’larını ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Avrupa taşımalarında deniz otobanı olan şirketimiz stratejik konumuyla gelecekte ihtiyaç olduğunda ülkemize hizmete her daim hazırdır” dedi.

Yaşam Evlerini Taşıyan Değerli Sektör Mensubu Firmalarımız (Alfabetiktir)