100 adet Renault Trucks D kamyon, Murat Lojistik ile Türkiye’nin tüm şehirlerinde

1959 yılında kurulan Murat Lojistik, özmal kamyon ve çekicilerden oluşan frigorifik filosu ile et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, unlu mamuller ve geleneksel gıda ürünleri dağıtımında 4250 araçlık filosuyla Türkiye’nin lider şirketleri arasında yer alıyor. Her yıl büyüme kaydeden Murat Lojistik araç yatırımlarında da hız kesmiyor ve yeni alımını yaptıkları 100 adet Renault Trucks D kamyonlar ile yatırımlarına bir yenisini daha katıyor.

Murat Lojistik’in yeni 100 aracının teslimatı için İzmir’de düzenlenen törene Renault Trucks Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Saint Meleuc, Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Murat Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Yüksel, Murathan Jet Kargo Genel Müdürü ve Murat Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Celal Yüksel ve Özmutlubaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş katıldılar. Eski futbolcu ve sunucu Pascal Nouma da toplantıya davetli olarak bulundu.

Murat Lojistik, gelişen lojistik, e-ticaret ve kargo operasyonlarının önemi doğrultusunda artan talepleri de yeni oluşumları olan Murathan Jet Kargo ile karşılıyor. Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Murathan Jet Kargo Genel Müdürü ve Murat Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Celal Yüksel; “2021 yılın sonunda hedef ciromuzu, 1 Milyar TL üzeri olarak ön görüyoruz. Ayrıca, bütçe planlarımızda 150 Milyon TL araç için yatırım kaynağı ayırdık. IT yatırımlarımızda yazılım, donanım ve siber güvenlik alanlarında 5 Milyon TL üzeri yatırım gerçekleştirmiş olup, pandemi sürecinde hızlıca devreye almış bulunmaktayız. İşimizin en önemli yükünü taşıyan belkemiği filomuz olduğu için bu denli özenle sürdürdüğümüz yatırımlarımızda araç seçimlerimize önem veriyoruz. Renault Trucks D kamyonları ilk olarak 2020 yılında kullandık ve çok memnun kaldık. Bu nedenle alımlarımıza 100 araçlık yeni yatırımımızla devam ediyoruz. 2021 yılı sonuna kadar yeni Renault Trucks D serisi kamyonlarımızın sayısını 150 adete tamamlayacağız” şeklinde açıkladı.

Celal Yüksel, şu anda grafiklerde zirve yapan e-ticaret sektörünün eskiye oranla kullanıcılar üzerinde kalıcı bir etki oluşturacağını ve yeni normallere dönüldüğünde ise mevcut pozisyonundan ortalama %5 - %10 değer kaybederek stabil bir trend yakalanacağını ön gördüklerini belirtti; “Murathan Jet Kargo olarak hizmet sağladığımız müşterilerimiz gibi bizlerde büyük ivmeyi e-ticaret alanında sağladık. 5 ile 10 yıl içerisinde yaşanabilecek teknolojik gelişmeleri sistemlerimize hızlıca entegre etmekteyiz. Tabi ki bu tecrübenin temel kaynağı Murat Lojistik’te gerçekleştirilmiş başarılı projeler ve yatırım gücü.”

Murat Lojistik ve Murathan Jet logolu araçların, öncelikle Türkiye’de yakın gelecekte ise dünyanın dört bir noktasında müşterilerine kesintisiz hizmet vereceğine değinen Yüksel; “Renault Trucks D kamyonların operasyonel verimlilik, yakıt tasarrufu ve tedarik süreçleri açısından büyük katma değeri oldu. Bunun dışında satış sonrası bakım destek hizmetlerinin Renault Trucks çatısı altında olması da bizlere güven veriyor” dedi.

Türkiye çok dinamik ve önemli bir pazar

Türkiye’de pazar paylarını son beş yılda iki katına çıkardıklarına değinen Renault Trucks Global Kıdemli Başkan Yardımcısı Olivier De Saint Meleuc ise Türkiye’nin lojistik gücüne dikkat çekti; “2020'den 2030'a kadar kentsel nüfus, %68'den %75'e yükseldi ve artmaya devam edecek. Bu, kentsel yaşamı ve kamu hizmetlerini yönetmemiz gerektiği anlamına geliyor.Verimli kentsel lojistik ise giderek daha önemli hale geliyor. Kentleşme ve artan e-ticaret talebi, şehirlere giderek daha fazla mal ve trafik yükü getiriyor. Türkiye, bu alanda çok hızlı gelişiyor ve çok önemli bir bölge” diyerek ekledi;

“Renault Trucks D serisi kamyonlarımızı şehir içi ve şehirlerarası nakliye ve dağıtım operasyonları için sunuyoruz. Uzun yol serimiz Renault Trucks T çekicilerin yüksek yakıt verimliliği ve avantajlı toplam sahip olma maliyeti, D gamı kamyonlarımızda daen üst noktada. 20 yılı aşkın süredir Türkiye’deki varlığımızı, D gamı araçlarımız ile daha da arttıracağız.”

Renault Trucks D serisi kamyonlar, ağır yük, haveleli yük, şehir içi ve şehirler arası ulaşım ve dağıtım alanlarında her türlü beklentiyi en ideal şekilde karşılıyor. Kendi segmentinde bir ilk olarak otomatik şanzıman, havalı süspansiyon, klima gibi birçok özellik, Renault Trucks D serisinde standart donanım olarak sunuluyor. Bu standart özelliklerin yanı sıra yakıt verimliliği ve geniş uygulama alanı, araçların tercih edilmesini sağlıyor.

Euro 6 motora sahip Renault Trucks D kamyonlar, otomatik şanzıman ve diğer donanımlarının olumlu etkileri sayesinde yüksek yakıt verimliliği sunuyor. Yüksek manevra kabiliyeti ve otomatik şanzıman, başta şehir içi dağıtım olmak üzere tüm operasyonlarda sorunsuz bir sürüş deneyimi ve yüksek konfor avantajları sağlıyor.

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, açıklamasında; “Renault Trucks D serisi kamyonlarımız, prestiji ve verimliliği en yüksek donanımları ile segmentinde en iyi araçlar olarak öne çıkıyor. Bu kamyonlarımız, Avrupa genelinde büyük talep görüyor. Pandemi sonrası değişen tüketim alışkanlıkları nedeniyle lojistik talebi arttı. 2020 yılı ve sonrasında uluslararası lojistik kadar yurt içi dağıtım operasyonlarının da önemi giderek daha da artıyor. Bu sektörde filolar, talebi karşılamak ve pandeminin yarattığı dinamiklerden faydalanmak için yatırımlarına hız verdi. Bu doğrultuda Renault Trucks D serisi kamyonlarımıza da talep arttı. Murat Lojistik ve Murathan Jet Kargo, bu ivmeyi yakalayan önemli bir iş ortağımız olarak 100 adet gibi yüksek bir yatırıma imza attı” dedi.

Delepine; “Genel olarak D serisi kullanıcıları, araçların yüksek yük kapasitesi ve yakıt verimliliği ile düşük bakım maliyetlerinin sağladığı avantajlı işletme maliyetleri sayesinde kârlarını artırdıklarını belirtiyorlar. Murat Lojistik, araçlarımızı ilk kez 2020 yılında sipariş etmişti ve bu büyük teslimat, araçlarımızdan duydukları memnuniyeti gösteriyor” şeklinde ekledi.

Türkiye’de ağır ticari araçlar sektöründe pazarın büyüme trendi devam ediyor

Türkiye’nin, Avrupa'nın en genç ve en büyük karayolu taşıma filosuna sahip ülkeleri arasında yer aldığını belirten Sebastien Delepine; “Türkiye, oldukça dinamik bir ekonomiye sahip ve iş dünyası oldukça çevik ve uyumlu adımlar atabiliyor. Buna pandemi döneminde de tanık olduk. Türkiye ağır ticari araç pazarı, pandemiye rağmen 2020 yılında önemli ölçüde büyüdü, toplam pazar bir önceki yıla (2019) göre yüzde 215 arttı. Pandemi nedeniyle lojistikte ve özellikle e-ticaret sektöründe artan talep, ticari araç pazarının da büyümesine neden oldu. Ocak-Ağustos 2021 aylarına bakarsak geçen yılki Ocak-Aralık ayı pazar adetlerinin neredeyse %92’si tamamlandı. Bu yıl ağır ticari araç pazarının ortalama 25.000 adet olarak tamalanmasını ön görüyoruz” dedi.

Olivier De Saint Meleuc, Renault Trucks’ın başlangıçta D serisi ile kendi fabrikasında elektrikli ticari araç üreten ilk markanın Renault Trucks olduğuna dikkat çekerek; “Tüm dünyada artan hava kirliliğini ile kentsel alanlarda yaşayan insanların %80'den fazlası, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) sınırlarını aşan hava kalitesi seviyelerine maruz kalıyor. Sürdürülebilir bir çevre için çözümler aranırken biz araç üreticilerine de büyük görevler düşüyor. Renault Trucks olarak bunun bilinci ile elektrikli araçlara büyük bir yatırım yapıyoruz. Renault Trucks 3,1 ton ile 26 ton arasında %100 elektrikli araç gamımız, şehirlerimizdeki hava kalitesini iyileştirmek ve gürültü kirliliğini azaltmak için günümüzün acil ihtiyaçlarını karşılıyor. Avrupa’da atık toplama, şehir içi dağıtım gibi pek çok uygulama için elektrikli araçlarımız kullanılıyor. 2023'ten itibaren dağıtım, inşaat ve uzun mesafe de dahil tüm sektörler için tam elektrikli Renault Trucks araçlarımız bulunacak. 2025 yılı sonunda toplam satışlarımızın %10'unun (12 ton üzeri araçlar) elektrikli olacağını, 2030'da %35'e çıkacağını ve 2040 yılına kadar tüm araç serilerimizin %100 fosilsiz olacağını taahhüt ediyoruz. Daha düşük CO2 emisyonu demek müşterilerimiz için daha düşük maliyetler ve daha düşük yakıt tüketimi sayesinde daha fazla karlılık demek” şeklinde açıkladı.

Ege Bölgesi’nin yükünü, Renault Trucks D kamyonlar da taşıyacak

Özmutlubaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş ise Ege Bölgesi’nin 2020 yılı dış ticaret hacminin 43 milyar 469 milyon dolar olarak gerçekleştirdiğine değinerek; “2020 yılında Türkiye 24 milyar 369 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatının yüzde 21’ini Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi. Temmuz 2021 rakamlarına göre en çok ihracat gerçekleştiren ilk üçüncü il ise 940 milyon dolarla İzmir oldu. Sadece bu bilgilere bile baktığımızda Ege Bölgesi’nde hem uluslararası taşımacılık hem de yurt içi taşımacılık ve dağıtım alanının önemini görmek mümkün. Bu nedenle Ege Bölgesi ve İzmir’deki talep doğrultusunda orta segment Renault Trucks D gamı kamyonlarımızı yoğun olarak sunacağız” diye belirtti.