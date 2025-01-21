Türkiye’nin dört bir yanından ürünlerini sergilemek için gelen ev tekstili firmalarına hizmet veren Lima Logistics, geniş hizmet ağı sayesinde Bursa, Denizli, İstanbul ve Ankara başlıca olmak üzere tüm şehirlerdeki Türk firmalarına destek sağladı. Bu yıl fuara katılan 240 Türk firmasının %85’ine hizmet sunarak toplamda 700 ton malzemeyi başarıyla taşıyan Lima Logistics, bir kez daha fuar taşımacılığına damga vurdu.

Sektörün çözümü “Expocase” fuar palet sistemiyle sürdürülebilir taşımacılığa öncülük eden Lima Logistics, Türkiye ve Almanya'dan 30 kişilik uzman ekibiyle katılımcılarına özel dağıtım çözümleri sunarak uzman kadrosu ile tam zamanlı hizmet verdi.

Tam Zamanlı Fuar Hizmetiyle Fark Yaratmaya Devam Ediyor…

Lima Logistics, fuar taşımacılığında hız, güvenlik ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile liderliğini pekiştirdi. Güçlü altyapısı ve profesyonel ekibiyle, müşterilerinin her zaman yanında.