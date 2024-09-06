Türkiye’nin lider lojistik firmalarından biri olan Lima Lojistik, yenilikçi çözümleri ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla başarılarını sürdürüyor. Şirket, bu kez geleceğin teknolojilerine destek vermek amacıyla, İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin 21-22 Eylül tarihlerinde Belçika Zolder pistinde gerçekleştirilecek “iLumen European Solar Challenge 2024” yarışına lojistik sponsoru oldu.

Bu sponsorlukla Lima Lojistik, sürdürülebilir enerjiye olan inancını ve çevre dostu projelere olan desteğini bir kez daha gösteriyor. Ekibin tüm teknik ekipman ve araçlarının Belçika’ya güvenli ve zamanında ulaşması için kapsamlı bir lojistik operasyon üstlendi.

Lima Lojistik Kurucu Ortağı Sinan Türel konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Genç mühendis adaylarının yenilikçi projelerine destek olmak ve geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak adına bu tür sürdürülebilir enerji odaklı projelere katkı sağlamayı görev edindik. Güneş enerjisiyle çalışan araçların geleceğin taşımacılığına ışık tutacağına inanıyor, bu vizyonun bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’nin bu heyecan verici yarış yolculuğunda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Ülkemizi temsil eden genç nesillerin sürdürülebilir enerji konusundaki çalışmaları 2004 yılında İTÜ mühendislik öğrencileri tarafından kurularak başladı. Ekip bugüne kadar 10 güneş arabası ve iki otonom araç imal etti. Yarışa katılacak olan “ARIBA ZES XE” modeli genç beyinlerin sınırsız gücü ile, 1,8/10kW motor gücüne sahip, 958W güneş paneli gücü ile saate 140 km hız yapabiliyor.

Lima Lojistik, hem genç yetenekleri destekleyerek hem de sürdürülebilir projelere yatırım yaparak geleceğin şekillendirilmesine katkı sağlamaya devam edecek.