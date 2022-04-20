Liderlerin yürüyüşünü taklit etti, büyük ilgi gördü!

Ünlü Komedyen Stefan Leonhardsberger, giydiği takım elbise ile kamera karşısına geçti ve ülke liderlerinin yürüyüşlerini taklit etti. Taklidini sosyal medyada paylaşan Leonhardsberger'in videosunu, kısa süre içinde milyonlarca kişi izledi. Bir anda sosyal medyanın gündemine oturan videoda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da yer aldı.

TİKTOK PAYLAŞIMI 4 MİLYONDAN FAZLA İZLEYİCİYE ULAŞTI

Videoda Erdoğan'ın yanı sıra Obama, Biden, Trump, Macron ve Putin gibi isimler de var.