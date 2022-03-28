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Lastik tamircisinin ilginç koleksiyonu

Güncel 28.03.2022, 11:00
Lastik tamircisinin ilginç koleksiyonu
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Gümüşhane'de oto lastik tamirciliği yapan 41 yaşındaki Kemal Önel, araçların lastiklerini patlatan cisimleri saklayarak 22 yıldır dükkanında sergiliyor.