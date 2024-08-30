Arzum, 2001 yılından bu yana her yıl uluslararası platformda faaliyet raporlarının değerlendirildiği ‘Vizyon Ödülleri’ yarışmasında 2023 Faaliyet Raporu ile ödülleri topladı. Dünyanın en itibarlı halkla ilişkiler platformlarından, San-Diego merkezli LACP (League of American Communications Professionals - Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği) tarafından yapılan değerlendirmede Arzum, 2023 Yılı Faaliyet Raporu ile kendi kategorisinde 100 üzerinden 99 puan alarak, bu alanda alınabilecek en yüksek derece olan ‘Platin Ödül’ün sahibi oldu. “Hayata Yeniliklerle Değer Katıyoruz” temalı rapor ile Arzum, dünyadaki tüm raporlar arasına 57’nci sıradan girdi.

Platin Ödülü’nün yanı sıra Arzum, faaliyet raporu ile Dünyanın En İyi 100 Raporu Listesi’ne, Türkiye'nin En İyi 20 Raporu Listesi’ne girmeyi başardı. Bunun yanı sıra Raporun Sanatsal ve İletişim Mükemmelliği Kategorisinde Teknik Başarı Ödülü’ne de layık görüldü. Yine EMEA Bölgesinde 6’ncı olurken, Bölge Özel Başarı Ödülü: Hissedarlara En İyi Mesaj ödülünü de kazanan Arzum, LACP’den toplam 6 ödülle döndü. Arzum 2023 Yılı Faaliyet Raporu ilk izlenim, kapak tasarımı, hissedarlara mektup, rapor anlatım dili, yaratıcılık, rapor finansalları ve bilgi erişilebilirliği olmak üzere 8 kriterin 7’sinden tam not aldı.

Arzum Mali ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Genel Müdür Arda Altınok, “Arzum olarak 2021 faaliyet raporumuzla LACP’den Platin Ödül'ün, 2022 yılı faaliyet raporumuzla Gold Ödül’ün sahibi olduk. 2023 yılı faaliyet raporumuzla bu yıl ise yine Platin Ödül’ü evimize getirdik. Her işimizde olduğu gibi faaliyet raporlarımızda gösterdiğimiz titizliği, verdiğimiz emeği, 3 yıldır aralıksız aldığımız ödüllerle perçinledik. Zorlu geçen 2023 yılında gösterdiğimiz finansal performansın, yatırımcılarımıza yarattığımız değerin, sektörümüzde kat ettiğimiz yolun özeti niteliğindeki raporumuzla kendi kategorimizde platin ödülün sahibi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.