Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, müşteri odaklı yaklaşımı ve sektöre kazandırdığı yenilikçi çözümlerle ödüllere layık görülmeye devam ediyor. İngiltere’nin önde gelen finans ve iş analizi yayınlarından biri olan International Finance dergisinin düzenlediği “International Finance Awards 2024” kapsamında “Türkiye'nin En Yenilikçi İslami Bankası” (Most Innovative Islamic Bank) ve “Türkiye’nin Dış Ticarette En İyi İslami Bankası” (Best Foreign Trade Finance Islamic Bank) ödüllerinin sahibi oldu.

“Müşterilerimize yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz”

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, ödülle ilgili yaptığı açıklamada “International Finance Awards'tan aldığımız bu iki önemli ödül, Kuveyt Türk olarak dijitalleşme ve dış ticaret finansmanında hayata geçirdiğimiz yeniliklerin bir yansımasıdır. Dijitalleşme stratejimiz kapsamında, çalışanlarımızın yenilikçi fikirlerinden yola çıkarak müşterilerimizin beklentilerine yönelik birçok proje geliştirdik. Özellikle SWIFT GPI gibi teknolojik altyapılarla dış ticaret finansmanında hız ve şeffaflık sağladık. Gelecekte de katılım finans sektöründeki liderliğimizi sürdürecek projelerle müşterilerimize yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kuveyt Türk’ten dijitalleşme ve dış ticaret finansmanında yenilikçi adımlar

Kuveyt Türk’ün International Finance Awards’tan kazandığı ödüller, dijitalleşme ve dış ticaret finansmanındaki yenilikçi çözümlerini öne çıkarıyor. Kuveyt Türk, dijital bankacılık çözümleriyle mobil uygulama üzerinden yenilikçi özellikler sunarak müşterilerinin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler geliştirdi. Dış ticaret finansmanı alanında da önemli projelere imza atan Kuveyt Türk, SWIFT GPI ve SWIFT GO entegrasyonuyla transfer işlemlerinin adım adım izlenebilmesini ve düşük maliyetle hızlı işlemler gerçekleştirilmesini sağladı. Dijitalleşme odaklı dış ticaret kredileri projeleri, işlemlerin daha kolay ve hızlı tamamlanmasını mümkün kılarken, e-ihracat destekleriyle Türkiye’nin ihracat hedeflerine katkı sağladı.