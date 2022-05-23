Zafertepe’de yol çalışması

Kütahya Belediyesi, Zafertepe Mahallesi 14. Saygılı Sokak’ta ham yol açma çalışması başlattı.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin ulaşım ağındaki ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Son olarak Zafertepe Mahallesinde 14. Saygılı Sokak’ta ihtiyaç duyulan yol için, ham yol açma çalışması başlatıldı.

Açıklamada, "Ham yol açma çalışması sonrasında ekiplerimiz, asfalt çalışmalarına başlayacak. Yapılan çalışma ile birlikte Zafertepe Mahallesi’nin bir eksiği daha yerine getirilerek, hemşehrilerimizin ulaşım sıkıntıları ortadan kalkacak" denildi.